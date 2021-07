Joselyn Alfaro deja equipo de ‘Telenoticias’

La periodista y presentadora de Telenoticias Joselyn Alfaro presentó la mañana del lunes su carta de renuncia, tras recibir una oferta para laborar con el nuevo Gobierno.

La información fue confirmada tanto por la misma comunicadora, como por su jefe Ignacio Santos, director de Telenoticias .

La repentina salida de Alfaro, quien es oriunda de Grecia, se debe a un ofrecimiento “que me ilusionó mucho, tomar nuevos retos y cosas diferentes a las que nunca me había enfrentado”, detalló.

“Celso Gamboa, el nuevo ministro de Seguridad, y Carlos Hidalgo, director de relaciones públicas de esa identidad, me buscaron para que me uniera al equipo de prensa del Ministerio (de Seguridad). Me asombró, y para mí la idea representa todo un nuevo reto en mi carrera”, agregó la periodista.

Alfaro entró a Telenoticias en el 2007. | CORTESÍA LUIS ALVARADO/ LA NACIÓN

Alfaro, quien en marzo pasado celebró siete años como parte del equipo de Teletica, estaría en pantalla hasta la primera semana de junio. Iniciará sus nuevas labores a mediados de ese mismo mes.

“Son desafíos bonitos en la vida, la decisión la valoré con mis papás. También soy consciente que canal 7 es parte de mi familia, parte de mi vida profesional se la debo a ellos. El equipo de Telenoticias y el canal me harán falta. Ahora me espera una nueva familia, una fuente lindísima que cubrí por muchos años como sucesera”, comentó.

Lo sabían. El jefe de información del noticiero, Lázaro Malvarez, comentó que cada cuatro años, con los cambios de Gobierno, suelen pasar este tipo de cosas. “Le deseamos la mejor de las suertes. La noticia es muy reciente”, reconoció.

Por su parte, Santos contó que sabía del interés del Ministerio por Alfaro, pues una persona cercana lo llamó para pedirle referencias.

“Le di las mejores referencias pues ella me parece una excelente persona”, apuntó, al asegurar que le agradece a Alfaro los aportes al noticiero. Consultado sobre quién podría tomar la plaza vacante, manifestó: “Desde hace unos días estamos valorando una opción, que, si se da, nos ilusionaría mucho”.