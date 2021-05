“A veces tenemos esto de difícil en la construcción de un personaje, que es cómo hacer para odiar a alguien como Hugo (López, mánager de Luis Miguel en el pasado), que es tan bueno y que lo quiere todo el mundo. Entonces, para lograrlo, me ponía a pensar como actor: este me tiene trabajando tres meses sin pagar, me pincha con alfileres por llegar tarde a una reunión; uno como actor tiene que inventar porque no sale odiarlo así no más, era muy bueno.