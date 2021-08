Johanna Solano se enfrentará a Johnny López y otras figuras en ‘reality’ de hamburguesas

Johanna, Johnny y Melissa son tres de los competidores del reality que estará cargado de sabor, adrenalina y hasta sorpresas. Foto: Cortesía

“No hay forma de que yo salga de aquí siendo una perdedora”, dice Johanna Solano, en el trailer de un reality de hamburguesas en el que participan siete personalidades más y ocho superfans del ketchup.

Y es que si se ve hacia atrás, Johanna Solano siempre ha sido sinónimo de triunfo: ganó Miss Costa Rica 2011, se destacó en el top 10 del Miss Universo de ese año; fue la ganadora de la quinta temporada de Dancing with the Stars y en el deporte siempre sobresale. ¿Pero cómo le irá con el paladar?

Si bien es una conocida ganadora, las otras figuras participantes del reto Heinz Master sacarán sus mejores habilidades para imponerse gracias a sus papilas gustativas y su amor por las hamburguesas. Johanna, el periodista y presentador de Más que noticias, Johnny López; la actriz Melissa Diakova; el músico Kurt Dyer; el deportista Totti Barquero así como el modelo Greivin Morgan y las presentadoras María González y Sara López, se enfrentarán a ocho superfans de la salsa de tomate Heinz.

En total serán 16 personas luchando en el reality que es presentado por Johanna Villalobos y Jorge Martínez, y que se pasará a partir de este 5 de agosto todos jueves a las 8 p. m., por 7 Estrellas, de Teletica y en el Instagram @heinz_cam.

El reality

En la primera etapa las figuras conocidas se medirán con los fanáticos del ketchup. Todos probarán hamburguesas y deberán descubrir cuál tiene la salsa Heinz. Este reality constará de ocho episodios y habrá algunos en los que probablemente las figuras se enfrenten entre ellas. La dificultad irá aumentando, pues pasarán de hamburguesas con queso, a otras que además del ketchup tendrán picante y los fuertes sabores de los mariscos.

Johnny pensó en lo desafiante que sería competir contra alguien como Johanna, pero siendo un amante de los retos se motivó para ser quien resulte como el gran ganador. También estudió a cada uno de los otros competidores para así mejorar su estrategia.

“La verdad cuando me invitaron me ilusioné mucho. Es un sueño hecho realidad para todas las personas a quienes les gusta comer bien. Las hamburguesas son de mis comidas favoritas. Dije que esto es lo mío. Empecé a practicar comiendo. A afinar el paladar para este reto que es identificar el sabor; también me puse a probar bastante la salsa. Para ganar hay que tener claridad del sabor inconfundible de la salsa”, comentó López. Él se ha dedicado a catar este producto.

El reality ya fue grabado y Johnny cuenta que la presión del programa puede distraer, pero que él trató de enfocarse para identificar los detalles en su paladar.

Sobre la posibilidad de tener como contrincantes directas a otras figuras, dice que “entra en juego el egocentrismo de no querer que le ganen”.

“Uno ve a una Johanna Solano que todo lo gana, que nació para ganar, entonces entra esa rivalidad. Empecé a ver las fortalezas de todos. No voy a dejar que me ganen”, agregó.

Ellos son las personalidades y superfans que competirán por el gran premio. Foto: Cortesía

Fan de los realitys

Otra de las participantes con grandes expectativas es la actriz Melissa Diakova, quien asegura que la propuesta de participar fue de su agrado por su afinidad con los realities.

“Cuando vi que tenía que ver con comida, hamburguesas y ketchup dije que por favor me escojan a mí. Debo decir que quedé 100% contenta”, comentó Melissa, quien apenas fue seleccionada empezó a prepararse comiendo salsa.

En el primer programa ella se enfrentará a un superfan. Cada uno de los capítulos es de entre ocho y 10 minutos.

“Me comía hasta cuatro cucharadas jugando de catadora, acostumbrándome. Esa fue mi preparación. Ponía la salsa con toppings para ver si continuaba distinguiendo el sabor. Mi expectativa es ganar”, dice.

La figura o superfan que resulte vencedora se ganará una estadía de cuatro días en una villa de lujo, allí un chef personal le preparará platillos con la salsa que ahora su paladar conoce de memoria.

