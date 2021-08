Isabela Merced: De ser Dora la Exploradora a protagonista junto a Jason Momoa en ‘Sweet Girl’

Isabela Isabela, de 20 años, es una actriz con raíces latinas que crece en la industria del entretenimiento. Su más reciente trabajo es en la película 'Sugar Girl'. Actualmente está en Italia grabando una nueva cinta.

Antes de ser Isabela Merced ella fue Isabela Moner, a quien muchos jóvenes y adolescentes pueden recordar por su trabajo en 100 cosas que hacer antes del High School, de Nickelodeon. O más recientemente en la película navideña de Netflix Noches blancas (Let it SNow, 2019).

También, por su rol en la cinta en live action de Dora la exploradora, donde dio vida a la caricatura bilingüe en Dora y la ciudad perdida (2019). Hoy, cuando vive una nueva y madura etapa de su carrera es Isabela Merced, la joven actriz con quien muchos se reencuentran y otros están descubriendo en el estreno de Netflix Sweet Girl, dirigida por Brian Andrew Mendoza.

La variación en el nombre de Isabela significa una nueva etapa, pero principalmente rinde honor a su abuela. Ella ha declarado que Isabela Merced representa los valores que le transmitió.

“Era una fuerza de la naturaleza, sin miedo a nada, siempre dispuesta a asumir cada desafío y persona que decía que no podía”, dijo a Refinery29 en 2019, replica Pop Sugar.

Y es justo en el filme Sweet Girl en el que Isabela asumió un importante desafío.

Sweet Girl, la reciente novedad de la plataforma de streaming, presenta un thriller en el que Isabela es protagonista junto al cotizado actor de Hollywood Jason Momoa. Ellos dan vida a padre (Ray Cooper) e hija (Rachel), que se unen aún más para vengarse de una inescrupulosa casa farmacéutica luego de que la esposa y madre de ambos muere por cáncer debido a que retiraron del mercado un medicamento que podía salvarla. La mujer es protagonizada por Adria Arjona, hija del reconocido cantante Ricardo Arjona. Adria e Isabela ponen el toque latino a la producción y tras conocerse, estrecharon lazos.

En esta película, en la que su personaje demuestra asombrosas habilidades, Isabela se enamoró de la acción, si bien antes había trabajado en cintas como Transformers: el último caballero (donde interpreta a una adolescente latina que se quedó huérfana) y Sicario 2: el día del soldado, fue en este filme que se salió de su zona de confort.

[ Isabela Moner: "Quiero ser una superhéroe en Hollywood..." ]

Fue el propio Momoa (Aquaman) quien le propuso unirse a la película que muestra una familia unida.

“Bueno, Jason me ofreció el parte de Rachel porque él dijo que si él y Adria Arjona tenían una hija, se vería como yo. Además me encanta la acción, así que cuando leí el guion me sentí muy emocionada porque nunca había estado en una película como la estrella después de Jason Momoa, haciendo mis propias escenas de acción”, dijo a El Comercio de Perú.

En esa misma entrevista se refirió a su relación con Momoa, a quien describió “como un peluche”.

“Me cuida mucho y tiene un gran corazón. Es muy cariñoso. Siempre está mandándome mensajes, casi cada semana, preguntándome cómo estoy y cómo está mi mamá. Y me ayuda mucho con mis roles en Hollywood”.

Netflix Isabela Merced y Jason Momoa protagonizan a padre e hija que unen sus fuerzas para vengarse. Foto: Netflix

Su esencia

Isabela Merced, de 20 años, es una actriz nacida en Estados Unidos pero de raíces peruanas. Su madre, Katherine Moner, nació en Perú.

En su Instagram, donde es seguida por más de tres millones de usuarios, Isabela permite que sus seguidores conozcan más de su vida. Tiene tres perros: el más reciente (llegó en 2018), Plutón, es adoptado y solamente cuenta con tres patitas. Sus posteos están cargados de los momentos que comparte junto a sus peludos.

Otro detalle de Isabela es que es cantante y recientemente le contó a El Comercio de Perú que está trabajando en una colaboración con Tony Succar, que espera pueda salir pronto. A sus 10 años tuvo su primera aparición en Broadway, allí se presentó junto a Ricky Martin.

Otro dato sobre la promesa de la actuación es que, como buena latina, es fan de la inmortal Selena Quintanilla.

“Recuerdo haberla escuchado durante las fiestas navideñas cuando mi familia me enseñaba a bailar cumbia o salsa. Alguien cuyo corazón brilla a través de su música y me hace sonreír. Una inspiración que amaba su cultura y familia de principio a fin”, dijo en su Instagram. Entre sus planes está poder cantar salsa.

Isabela es además una amante de la familia, tema que dejó claro con el hecho de adoptar el nombre de su abuela. Cada vez que da entrevistas menciona a los suyos.

“Siempre regreso (a Perú) en Navidad y el Año Nuevo para pasar tiempo con la familia, pero el último año solo fui a grabar un video musical y no pude visitarlos porque ellos tienen miedo del covid debido a que mi abuelo es muy viejito. Pero lo extraño mucho y espero que pronto pueda cambiar la situación con la variante delta. Ojalá al fin de este año, porque si no estaré muy triste”, dijo a El Comercio de Perú el 18 de agosto.

Justo por ese lazo familiar tan fuerte es que logró compenetrarse tan bien con su personaje.

“En esta película me sentí muy conectada con el tema del sistema de la salud y cómo la protagonista quiere defender a su familia. Cuando alguien pelea con mi familia, yo me pongo super ofensiva. Siento que tengo mucho en común con mi personaje”, declaró al medio argentino Infobae.