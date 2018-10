Lo más difícil para mí, inicialmente, es sentir que antes de que alguien me contrate o me mire, primero me consideran un riesgo para su proyecto. Creo que las personas no están interesadas en recurrir al talento de personas trans, al menos, desde mi experiencia, siempre se sintió como si las personas no estuvieran interesadas en contratar a una persona que es trans para un desfile de modas, un espectáculo de actuación o un concierto, a menos de que sintieran que era el “momento oportuno” de hacerlo.