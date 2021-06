Ahora bien, para entender mejor y con más detalle los sucesos que nos llevan a la serie de Loki, lo recomendable es ver en orden las películas de Marvel, en las que el dios del engaño es protagonista. En ese caso serían: Thor (2011), The Avengers (2012), Thor: The Dark World (2013), Thor: Ragnarok (2017), Avengers: Infinity War (2018) y Avengers: Endgame (2019). Pero si no tiene mucho tiempo, a continuación le presentamos los puntos más importantes a recordar para llegarle con toda la información pertinente a Loki.