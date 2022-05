‘Giros’ no reciclará presentadora: su nuevo rostro es una reina de belleza que debutará en la TV

Maricrís Rodríguez, de 27 años, es la nueva presentadora de la revista matutina de Repretel, Giros. Ella, quien se une a canal 6 tras la salida de María Teresa Rodríguez, ve su llegada a la televisión como un sueño al que aspiró desde su infancia.

De esta abogada hay mucho para contar. Es conocida por haber participado en siete certámenes de belleza, entre ellos, Miss Costa Rica en el 2016 (cuando ganó Carolina Rodríguez). En enero del 2023 representará al país en el Reina Internacional del Café.

En esta entrevista, Maricrís reveló que en su paso por estos concursos siempre tuvo el objetivo de llegar a la televisión. Próximamente lo conseguirá, aún no se confirma la fecha de su inclusión al programa en el que compartirá pantalla con Patricia Figueroa e Ítalo Marenco.

Maricrís, originaria de San Bernardino de Orquestas de Sarapiquí, no oculta su emoción. Asume con entusiasmo el reto de llegar a la televisión como un rostro nuevo que debe ganarse el afecto de la audiencia. Ella ya tiene una estrategia para conseguirlo: ser ella misma.

La abogada y reina de belleza Maricrís Rodríguez es la nueva presentadora de 'Giros' de Repretel. Foto: Cortesía

Su plan cada mañana es mostrar su versión más real y que muchas mujeres se sientan identificadas con ella, quien se describe como una persona sencilla, trabajadora y con valores familiares.

Maricrís es hija de una educadora y un agricultor. Creció en el campo y antes de hacerse amante de los tacones, su calzado de todos los días eran las botas.

“Me crié con mis papás y mis hermanas, soy la menor. Nos criamos en medio de terneros, vacas y pescando en el río. Yo no era tan entaconada, siempre andaba corriendo en el potrero. Siempre se me inculcó la parte de estudiar, una herencia que viene de mi abuelo materno, quien fue muy adelantado a su época”, comentó Maricrís, quien tiene novio. Se trata del mercadólogo Andrés Torres, una persona, quien no está vinculado con el medio.

En la siguiente entrevista puede conocer mejor a esta reina, quien espera conquistar la televisión.

–¿Qué representa esta oportunidad para usted?

–Para mí esta oportunidad es la realización de un sueño. Algo a lo que siempre aspiré, un lugar en el que siempre me vi. Estar aquí es llegar a una meta que siempre había tenido. Representa poder conectarme con mucha gente que es igual a mí: costarricenses sencillos que venimos del campo y somos personas trabajadoras entregadas por nuestra familia y nuestras raíces.

“Estoy super agradecida con Repretel por creer en mí y darme esta oportunidad. Super feliz de empezar este sueño”.

–La recordamos por su paso por el mundo de los certámenes de belleza. Ahora llega como presentadora. ¿Siempre aspiró a la televisión?

–Sí, desde mi niñez. He admirado a presentadores y a quienes tienen coraje de pararse frente a una cámara y exponerse tal cual son. Cuando estoy frente a una cámara siento que ese es mi lugar.

–Usted como mujer joven, ¿qué le quiere transmitir a la audiencia de Giros, compuesta mayoritariamente por mujeres?

–Me parece tan maravilloso que esta sea la audiencia: yo tengo el proyecto Legalmente empoderada, que va dirigido a mujeres. Yo reúno a profesionales en psicología, finanzas y temas legales para que las asesoren. No es la primera vez que estoy hablando con este grupo de mujeres. Las admiro y respeto. Creo que somos iguales en muchos sentidos, principalmente en que somos trabajadoras y buscamos crecer. Estoy feliz de conectar con ellas, tomarnos un café en la mañana y conversar de temas que nos interesan.

–Usted se formó como abogada, ¿cuál cree que será su mayor aporte en Giros?

–Hay una relación directa con la oralidad. El abogado tiene que saber defender un argumento y a sus clientes, entonces he utilizado esa parte oral. Ahora puedo hacerlo sin necesidad de ser tan seria como en un proceso judicial. Haber estudiado derecho y estar estudiando una maestría en derecho y negocios internacionales me da el contenido para hablar de temas diversos. Lo veo como una ventaja. Cualquier cosa que uno haya estudiado le da ventaja en la vida para poder realizarse de diferentes maneras.

–Compartirá con la experimentada Patricia Figueroa y con el simpático y bromista Ítalo Marenco, ¿cómo vislumbra esta oportunidad laboral?

–Imagínese: aprender de personas con experiencia en esto es único. Estoy contenta de poder conocerlos, tienen mucho que enseñarme, quiero aprender de su experiencia y poder enriquecerse. Estoy contenta de poder contar con compañeros experimentos y divertidísimos.

–Usted llega como un rostro fresco, ¿cuál es el principal desafío de ser una figura que tiene que ganarse el cariño del público?

–Creo que mi estrategia será ser yo misma. Espero que la gente pueda aceptarme y quererme tal cual soy. Siento que lo más bonito que puede tener una persona es su autenticidad. Ser transparente. Puedo ser amiga de las personas que vean este programa, me siento identificada, creo que compartimos valores familiares.

–¿Cómo planea hacerse un espacio en un medio tan competitivo como el de la televisión?

–Esta oportunidad se me dio por una razón. Llegó en el tiempo de Dios y es la realización de un sueño. Es un lugar en el que quiero aportar como persona, siempre he querido estar aquí para aportar mi grano de arena para que el trabajo salga de la mejor manera.

Creo que las puertas se me abrieron gracias a la confianza que me ha dado el canal. Espero ganarme ese espacio siendo yo misma; así pienso que las puertas van a continuar abiertas.

Maricrís Rodríguez, de 27 años, será un rostro nuevo en la televisión. Ella espera ganarse el cariño de la audiencia a través de su autenticidad. Foto: Cortesía

–¿Por qué características quiere que la reconozcan?

–Por ser auténtica, por ser una mujer sencilla, representante de las mujeres costarricenses. Quiero que me reconozcan, que las señoras me vean como alguien que puede ser su hija, su amiga o su compañera. Espero que puedan abrirme su corazón como yo estoy dispuesta a entregarles el mío.

–Retomando el tema de los certámenes de belleza, desde hace algunos años la tendencia es resaltar la belleza interior. ¿Cuáles son sus principales virtudes?

–Ser trabajadora, la sororidad, ser una persona familiar y la honestidad.

–¿Qué es lo esencial en su vida? Recuerdo que en sus tiempos de concursos siempre fue una mujer muy amante de su familia y fiel a sus raíces.

–Mi familia y también Dios.

–¿Qué aspiraciones tiene para su vida, tanto personal como profesionalmente?

–Han cambiado en una semana. Tengo un renacer existencial. Mi carrera iba orientada a la formación de mi firma de abogados. Ahora tengo aspiraciones dirigidas a la televisión. Por las tardes continuaré como notaria.

“Yo aspiro a ser feliz. Con el tiempo y circunstancias que van cambiando también lo hacen las ideas y las perspectivas, como me pasó a mí, que tenía todo arreglado de aquí a dos años en cuanto a mi carrera. Las oportunidades recientes que me da Repretel me brindaron un panorama totalmente diferente. Quiero crecer y aprender en la televisión. Quizá más adelante estudie periodismo.

“Cuando me llegó esta propuesta y estaba por tomar la decisión, mi mamá me dijo: ‘haga lo que la haga feliz’. Entonces decidí ir a Giros”.