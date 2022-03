Alejandra Araya asume la presentación de ‘Noticias Repretel’ luego de una dolorosa pérdida

Desde el 14 de marzo, Alejandra Araya Rojas es la presentadora matutina de Noticias Repretel (NR). Ella no es un rostro desconocido, trabajó 15 años en NC Once (tiempo en el que también presentó), pero está consciente que ahora asume una oportunidad que le aporta aún más visibilidad antes a las cámaras.

Sin embargo, su entusiasmo con el nuevo puesto laboral no tiene que ver con ser figura.

A esta periodista, quien es corresponsal en Costa Rica para la cadena alemana Deutsche Welle (DW), nunca le ha interesado ser reconocida, su interés principal es crear un contenido de valor para la audiencia. De hecho, su primera vez frente a las cámaras de canal 6 la tiene muy feliz, no tanto por ser ahora un nuevo rostro matutino para los televidentes, sino por las dos notas (relacionadas con combustibles) que preparó para informar.

“A mí me sorprendió (la oferta de presentar la matutina de NR). Me sentí muy halagada. Yo llego a hacer mi mayor esfuerzo”, dice la presentadora, quien también trabajará como reportera.

En cada palabra Alejandra Araya proyecta vehemencia y vocación. Está a una tesis de convertirse en máster en relaciones internacionales. Esta mujer, de 39 años, es una estudiosa y por ello durante su carrera ha podido aprender en países como Israel, Panamá y Estados Unidos; ha expuesto en Corea del Sur y ha sido observadora en un proceso electoral en México, una experiencia que describe como “de muchísimo cuidado”.

La periodista Alejandra Araya es la nueva presentadora de la edición matutina de 'Noticias Repretel', espacio en el que quiero inyectar nuevo contenido nacional e internacional. Foto: Repretel para LN

Ahora, esta profesional está frente a un nuevo reto, el cual la emociona porque desea seguir creciendo. Sin embargo, la gran oportunidad le llega justo cuando su corazón duele: el 3 de julio perdió a su hermana gemela, María Auxiliadora, quien falleció por una trombosis.

El vacío es inexplicable pues, según la periodista, solamente las personas que nacieron con un gemelo entienden la conexión que existe. Hoy, resintiendo la falta de su querida ‘Auxi’, Alejandra continúa convencida en que debe de dar lo mejor en el ámbito laboral, pues su profesión es uno de los principales motores de su vida y cada logro va dedicado a su hermana.

“Mi hermana era una de las personas que más me apoyaba, solamente los gemelos saben la relación estrecha que existe. Fue un cambio impresionante, muy grande. Todos los pasitos que doy, pequeños, pero con esfuerzo, se los dedico a ella”, confió Araya, quien se describe como una mujer muy familiar. Ella destaca que heredó de sus papás trabajar con dedicación.

[ Joselyn Alfaro regresa a la tele: es la nueva presentadora de ‘Noticias Repretel’ ]

“Todos en mi casa son muy trabajadores”, agrega la originaria de Palmares, quien tiene un hermano más.

De su vida personal cuenta que está soltera y por ahora no tiene hijos. Según Alejandra, las personas que la conocen saben bien que es una persona “bastante seria”.

“A veces se pueden confundir pensando que no quiero hablar o que hablo solo con algunas personas, pero es que así es mi personalidad, a veces hasta tímida”, dice.

Entrega profesional

Alejandra Araya entró a Repretel cuando tenía 23 años. En ese tiempo se le abrió espacio para trabajar en deportes pero desde la redacción. Ella montaba las notas con informaciones de otros compañeros. Algunas veces dudó si ese era el sendero por el que debía caminar, pero en ese entonces decidió que sí: el esfuerzo nunca la ha defraudado.

Con el tiempo se le presentaron nuevas oportunidades y fue cubriendo otras fuentes. Incluso fue presentadora, antes de unirse a Noticias Repretel, de las ediciones nocturnas (6 y 10 p. m.) de NC Once, alternándose con don Alexis Rojas, un compañero a quien admira y respeta.

“Para mí el hecho de salir en cámara es un plus, pero nunca ha sido mi meta. Mi meta es el contenido. Mi norte es preparar noticias, hacer reportajes me encanta y así poder darle contenido a la gente. Soy feliz cuando un televidente me escribe para preguntarme sobre una información porque vio las noticias. Mi objetivo nunca ha sido figurar. Se puede creer que quienes estamos en medios estamos por figurar y no siempre es así, es muy importante que se vea al periodista como creador de contenido. Alguien que aporta”, resaltó.

La fuente predilecta de Alejandra es la internacional, por ello decidió sacar la maestría en relaciones internacionales. Su nuevo horario, que es contrario al que tenía antes, le deja libres las tardes y se concentrará en trabajar en su tesis.

Estudiar relaciones internacionales le ha permitido entender mucho, analizar e impregnar esos conocimientos en sus notas (ser corresponsal para la cadena alemana DW, que informa del acontecer mundial, es una oportunidad que valora mucho). Si bien la mayoría de noticias que informa tienen que ver con temas nacionales, generalmente estos tienen un trasfondo internacional, por ejemplo, el alza en alimentos e hidrocarburos.

“Para mí estar en la edición matutina de Noticias Repretel es una oportunidad importante. La audiencia puede esperar de mí el 100%. Siempre que asumo un nuevo reto o proyecto, entrego todo lo mejor. Le agradezco mucho esta oportunidad a don Fernando Conteras, a doña Grettel Alfaro y a Randall Rivera.

“También destaco en mi proceso a Alexis Rojas, Djenanne Villanueva, doña Evelyn Fachler (a quienes les ponía atención desde muy joven), y claro, también a Paul Ulloa y Karina Garay”, agregó.

La periodista Alejandra Araya, de 'Noticias Repretel', se enfoca en generar contenido de valor. Para ella ser figura es secundario. Foto: Repretel para LN

En esta nueva etapa, Araya resalta que quiere inyectar nuevo contenido nacional e internacional. Los temas de economía, medio ambiente y acontecer nacional también son de sus favoritos.

“Ahora con esto de Ucrania vivo la noticia. Me informo no por deber sino por querer”, dice Alejandra, quien desde muy joven tuvo claro lo que quería lograr, aunque por poco y se inclina por el diseño industrial.

Grettel Alfaro, directora de prensa de los noticieros de Repretel, destacó que Alejandra es una periodista fresca y de gran calidad profesional que le aportará mucho a las noticias del 6.

“Aparte de que es una excelente profesional, es una periodista nata. Ella es corresponsal de la DW en Costa Rica. Se ha formado en Repretel y siempre ha sido reportera, hace un par de años se le empezó a dar oportunidad de presentar y lo hace muy bien. Es una profesional que siempre se mantiene en su rol de periodista”, señaló Alfaro.