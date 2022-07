Ginnés Rodríguez hará de Thalía en el musical de telenovelas de ‘La Matraca’

11 de las telenovelas más emblemáticas que se han pasado en la televisión costarricense serán recordadas este sábado 30 de julio en La Matraca, de Repretel. El ya tradicional show musical del espacio de entretenimiento y humor estará dedicado a revivir aquellos culebrones inolvidables.

El especial de casi siete minutos contará con la interpretación de los personajes icónicos de las telenovelas Yo soy Betty, la fea; Pasión de Gavilanes, Pedro el Escamoso, las tres Marías de Thalía; Rebelde, Cebollitas, Patito Feo, Dos mujeres y un camino; La usurpadora y Quinceañera.

Ginnés Rodríguez volverá a sentirse de 15 años al encarnar a Thalía en su versión de 'Quinceañera', este sábado 30 de julio en 'La Matraca'. Foto: Instagram.

Los encargados del canto y también de parte de la coreografía (pues en los shows de La Matraca participan más de 20 bailarines , aparte de los protagonistas) provienen del grupo de imitadores y presentadores de Repretel, como en el caso de las presentadoras de Informe 11 Ginnés Rodríguez y Lussania Víquez, quienes repiten en estos espectáculos.

Rodríguez, que antes participó en el musical de Encanto, interpretando a la Tía Pepa, esta vez hará de una Thalía en sus inicios, cantando el tema de Quinceañera. Además, tendrá otra participación durante el espectáculo.

“Voy a estar en dos partes. En la de Quinceañera y en Patito Feo, en esta segunda seré parte del elenco de Las Divinas. Pasaré de los 80 al 2000. El musical va a estar bien interesante. La idea de este montaje es revivir esos tiempos. Muchos nos identificamos con esas novelas, con solo escuchar la canción ya uno se ubica temporalmente: se piensa en las diferentes formas de mundo, de cómo ver la vida. Va a estar bien bonito. La gente lo va a disfrutar mucho”, comentó la presentadora.

Otra de las protagonistas será la imitadora Katherine González. Si bien lo suyo son las emulaciones habladas, la joven arquitecta ha demostrado que también puede cantar: ya lo ha hecho como Belinda, Shakira y Paulina Rubio.

En esta oportunidad dará vida a Rosario Montes, de Pasión de Gavilanes 1. Ella cantará el tema Fiera inquieta. Además, González participará en la imitación de la telenovela Rebelde: acompañará a Charlyn López (expresentadora de Repretel), Lussania Víquez, Rafael Pérez (de Giros) y a los imitadores de La Matraca Edson Picado y Pablo Leal.

Davis Núñez ya entró en su papel para ser Pedro El Escamoso, durante el especial de novelas de La Matraca. Foto: Repretel para LN.

“La verdad estoy muy feliz y emocionada. Cada sábado en La Matraca es un reto profesional, y conmigo misma, que disfruto muchísimo. Este sábado me toca interpretar Pasión de Gavilanes y RBD. En la de Pasión me toca cantar sola, entonces estoy enfocándome en aprender a afinar y colocar bien la voz, porque mi fuerte es la imitación pero el canto me gusta mucho. Lo bonito es que el programa me permite explorar otras áreas y salir de mi zona de confort: en este caso el canto y baile.

“También debo sacar mi lado ‘sensual’ por el personaje (de Rosario Montes). Es algo en lo que he trabajado por no estar tan acostumbrada, pero asumo cada personaje con mucho cariño y responsabilidad. Espero que a la gente les guste mucho, porque detrás de cada show de los sábados hay esfuerzo, dedicación y mucho amor a lo que hacemos”, detalló Katherine.

El imitador Davis Núñez encarnará a Pedro, de Pedro el Escamoso, y cantará y bailará El Pirulino.

“Esa es una novela que vi. Yo nací en el 98. La vi con mi mamá. Me llama la atención el personaje porque es sumamente gracioso. He estado viendo muchos videos, escuchando la canción y pensando en cómo me van a acomodar el pelo para que se vea similar y moverlo parecido (pues es algo característico del baile)”, comentó.

La cantante Angie Valverde, la nueva ficha de este tercera temporada de La Matraca, se convertitrá en tres versiones de Thalía para recordar las novelas María la del Barrio, María Mercedes y Marimar.

“Va a estar muy vacilón”, aseguró la vocalista.

La imitadora Katherine González durante el ensayo para su interpretación de Rosario Montes, de 'Pasión de Gavilanes'. Foto: Repretel para LN

Por su parte, el imitador Ayran Morales se convertirá en Laura León para cantar Dos mujeres y un camino. Esta labor, aunque parezca retadora, ya se ha vuelto natural para el imitador, pues la voz de la artista mexicana fue una de las primeras que empezó a desarrollar.

“Desde pequeño íbamos a karaokes, hacíamos fiestas familiares y esa era mi voz segura. Como tengo un tono de voz muy femenino he podido graduar la voz a nivel de canto ya sea para hombre o mujer, tengo una voz como versátil. Ya sean falsetes femeninos o masculinos se me facilitan. Dentro de todo el proceso de caracterización todo inició cuando estuve en la Dulce vida (concurso de Repretel) con mi personaje de la Karkashian y empezó a surgir la necesidad de caracterizar a los cantantes que yo imitaba”, comentó Ayran, quien aprendió del arte del transformismo y ahora también se dedica a eso.

La mayoría de interpretaciones que él realiza son femeninas. Morales produce todo su personaje: peluca, vestuario, uñas, entre otras. Sobre la experiencia de este sábado resaltó que el personaje de Laura León es de los que más disfruta, pues se presta para el humor y la interpretación.

“La preparación extensa es desde andar corriendo para que esté listo el peinado, el vestido. Los preparativos son los más cansados, pero el resultado final es genial”.

Ayran Morales como Laura León. Foto: Ayran Morales para LN

La propuesta Copiado!

Frederick Fallas, productor de La Matraca, comentó que con esta propuesta de las telenovelas buscan ofrecer entretenimiento a las señoras, mientras mantienen igualmente una oferta en el musical que puede gustarle a toda la familia.

“Ya habíamos experimentado con musicales de películas animadas, familiares e infantiles. A lo largo de la historia, en Canal 6 hemos difundido novelas muy famosas que han dado de qué hablar por años. Entonces decidimos tomar algunas de esas novelas, más otras famosas y darles ese gustito a las amas de casa.

“Igualmente venimos con novelas que son para otro público, como Cebollitas y Patito Feo, para mantener una oferta para todos en la casa. Ahora no nos quedamos solo en el cine, sino que exploramos la televisión en los musicales”, comentó Fallas.

El productor mencionó que la selección de las telenovelas incluidas la hicieron pensando en aquellas que tienen un lugar “en el corazón de los costarricenses”.

“Dividimos el elenco en imitadores de cantantes e imitadores de voces. Los cantantes están acostumbrados a cantar y bailar. Sin embargo, los humoristas generalmente no hacen voces cantando, sino hablando. Cuando los ponemos a cantar los ayudamos con el tema de la entonación, la vocalización y la rítmica, para que ellos aprendan lo que es el proceso de canto. Pablo Leal, otro imitador, los entrena. Mario Alfaro y el coreógrafo Daniel se encargan de la parte del baile. Estos especiales requieren de mucho entrenamiento”, apuntó.