The Long Night fue dirigido por el cineasta inglés Miguel Sapochnik, quien ha sido una figura trascendental en las últimas temporadas de la serie. Sapochnik figura en los créditos actuales de GOT como coproductor ejecutivo, lo que denota el peso que tiene en el concepto general. El director ya había demostrado su valía sacando adelante dos de los capítulos más aplaudidos y ambiciosos de GOT, Hardhome y The Battle of the Bastards, y es el especialista cuando de montar batallas de gran escala se trata. Por eso, su selección para llevar las riendas de TLN parecía una cosa de lógica.