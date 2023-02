‘Force Masters’: Papá del ganador le construyó en casa un circuito de entrenamiento

Sigue calentando el programa Force Masters, de Teletica. La competición que pone a prueba las destrezas de atletas tuvo como gran ganador en su segundo capítulo al educador físico Kenneth Valerio, de Curridabat.

Este especialista en crossfit fue el único que logró completar el circuito de obstáculos. Lo logró de una buena manera no solo por sus habilidades físicas, sino porque recibió una ayuda muy especial en casa: su papá. Don Marvin Valerio, padre del deportista, tuvo la oportunidad de visitar el circuito de pruebas y tomó volados para construirle a su hijo algunas estructuras parecidas.

Kenneth Valerio pasó sin problemas los aros. El atleta realizó las pruebas con mesura en el tiempo y no fallar por la premura. (MAYELA LOPEZ)

Paola Chacón fue fichada para ‘Force Masters’ justo a tiempo: ‘Me sentía como un pajarito enjaulado’

Kenneth es instructor de crossfit y junto a sus hermanos es dueño de un Box, así que don Marvin, con su experiencia en construcción, pudo ponerse creativo y simular obstáculos como los que enfrentaría su hijo.

Con unos perlín viejos y mucha creatividad, el señor montó las construcciones que le ayudaron a Kenneth en su preparación.

“Estoy sumamente orgulloso de mi hijo. Tiene varias semanas de estar hasta las 11 de la noche entrenando y aquí están los frutos”, dijo muy emocionado don Marvin después de ver que Kenneth completó el circuito. El padre llegó al programa acompañado de su esposa, sus otros dos hijos y muchos amigos de Kenneth para apoyarlo.

Don Marvin Valerio es constructor. Su experiencia ayudó a que su hijo Kenneth ganara en 'Force Masters'. (Cortesía)

Los perlín sirvieron para emular la prueba de balance. También usaron tubos y discos para formar una especie de puente y con unos cajones de crossfit se armó una pared de escalar semejante a la última prueba de la competencia.

Entrenamientos Copiado!

Previo a la competición, Kenneth, de 32 años, estaba muy nervioso pero también se mostraba confiado en sus habilidades y en el esfuerzo que había hecho antes de llegar al programa.

Valerio entrena de lunes a sábado dos veces por día y curiosamente llegó a Force Masters por una apuesta que hizo con su hermano. “Me dijo que iba a hacer la prueba y me retó a ver si él me ganaba. Yo no tenía intención de venir, pero un día me levanté y me vine a hacer la audición. Mi hermano y yo llegamos al mismo obstáculo en la prueba, pero yo lo hice en menos tiempo, así que aquí estoy”, recordó el deportista, cocinero profesional y quien además también trabaja en una academia de fútbol para formación de niños.

Don Marvin y Kenneth celebraron a lo grande el pase del atleta a la siguiente fase de 'Force Masters'. (MAYELA LOPEZ)

Sobre su logro en el programa, Valerio se lo dedicó a sus papás y a sus hermanos.

De cara a la próxima etapa aseguró que ya está entrenando y para eso tiene un coach muy especial que desde ya lo tiene en regla: su papá. “Los competidores son muy fuertes y rápidos. Tengo que trabajar más en el equilibrio para tener mayor estabilidad”, dijo.

Kenneth estaba muy nervioso antes de entrar a la competencia, pero el apoyo de sus padres, sus hermanos y muchos amigos lo impulsó en la victoria. (MAYELA LOPEZ)

Segundo puesto Copiado!

El segundo clasificado de la noche fue el sancarleño William Mora, entrenador personal de 31 años.

Mora tiene amplia experiencia en competencias de crossfit y llegó a Force Masters con habilidades y destrezas para lucirse durante el circuito. El participante era uno de los más altos y más pesados de la noche, cualidades que pueden jugar a favor o en contra del atleta, dependiendo de la prueba a la que se enfrente.

Sin embargo, Mora supo sacarle provecho a su estatura y peso y pasó sin problemas los primeros obstáculos hasta que llegó a la prueba de equilibrio, donde deben pasar caminando las llamadas goombas sobre una piscina con agua.

William Mora afirmó que la presión de la primera noche de competencia es muy fuerte y que eso también le afecta a los atletas. (MAYELA LOPEZ)

El atleta dijo sentirse decepcionado, pues estaba seguro de pasar sin problemas. “En estas pruebas fallas en lo más fácil, cosa que no define absolutamente a nadie, porque no tienes control de algo que nunca has practicado”, añadió.

Además sintió mucha presión, algo que le jugó en contra, pero ya está enfocado, entrenando para cuando vuelva al ruedo.

“Sigo entrenando normal, más enfocado en la parte de endurance y potencia, pero seguimos igual hasta saber qué son las pruebas que vienen”, afirmó.

Las gumbas en la piscina son parte de las pruebas más difíciles a las que se enfrentan los deportistas. Ahí juegan la concentración y el equilibrio, más que la fuerza. (MAYELA LOPEZ)

Emmanuel Arce se esforzó en la barra pero no le alcanzó para pasar a la siguiente fase. (MAYELA LOPEZ)

Rachel González fue la mujer que llegó más largo en la competencia. Sin embargo, por tiempo no pudo clasificar. (MAYELA LOPEZ)

Laura Gutiérrez hizo un buen tiempo en el levantamiento de 'sand bags'. (MAYELA LOPEZ)

El público en 'Force Masters' juega un papel muy importante. (MAYELA LOPEZ)

Pablo Rojas demostró sus habilidades en el equilibrio en su pasada por el puente colgante. Su velocidad era uno de sus puntos altos en la competencia. (MAYELA LOPEZ)