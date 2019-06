“Mi humor tiene varias reglas. Hay cero discriminación. Lenguaje inclusivo y casi siempre hablo de anécdotas propias, de situaciones que me han pasado. Siempre sin palabras ofensivas. Mi stand up está lleno de histrionismo. No puedo evitar quedarme quieta, se me sale la actriz”, cuenta Fedra, quien ha trabajado en obras como Los árboles mueren de pie.