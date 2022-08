Exestrella de ‘iCarly’ revela que Nickelodeon la chantajeó para silenciar acoso sexual

No todo eran risas en iCarly. Jennete McCurdy, quien interpretó a la querida Sam en la exitosa serie de Nickelodeon, reveló que rechazó una oferta económica de $300.000 que la empresa le hizo a cambio de que no sacara a la luz los abusos que sufrió por parte del productor Dan Schneider.

En su libro I’m glad my mom died (que se podría traducir como “Agradezco que mi mamá haya muerto”), la actriz narra detalles de su vida y de su carrera profesional. Entre ellas, contó algunas situaciones a las que se enfrentó con Schneider, creador de la serie, por acoso sexual. También detalla cómo su progenitora fue cómplice de estos abusos.

Pese a que el libro aún no está a la venta, varios medios internacionales como Insider y Vanity Fair tuvieron acceso al documento y este 6 de agosto han dado a conocer detalles al respecto.

Jennette McCurdy (derecha) compartió protagonismo con Miranda Cosgrove por la serie iCarly. Foto: Nickelodeon.

De acuerdo con el relato, tres agentes de Nickelodeon le ofrecieron a Jenette una cifra millonaria a cambio de su silencio, la cual ella rechazó al instante.

“Te están ofreciendo trescientos mil dólares”, le dijo uno de los trabajadores de Dan Schneider, según se lee en el libro. “Piénsalo como un regalo de agradecimiento”.

Ante la negativa de la actriz, los agentes insistieron con el dinero “regalado”, pero esto sólo la hizo enojar, a lo que respondió: “No, no es. Esto no es dinero gratis. Esto me parece dinero para callar”, expresó.

El productor Schneider, quien tenía gran poder dentro de la empresa, fue despedido en el 2018 tras el auge del movimiento #MeToo, en el que se expusieron diversas agresiones que sufrieron actrices de la industria estadounidense. Actualmente cuenta con varias denuncias judiciales por acoso sexual.

Además, de iCarly, él estuvo a cargo de otros shows juveniles como Zoey 101, Victorious, Sam and Cat (donde McCurdy compartió protagonismo con Ariana Grande), Drake y Josh, Game Shakers y The Amanda’s Show.

De hecho, la primera de la acusaciones en su contra llegó porque la protagonista de esta última serie, Amanda Bynes, quien en el 2013 publicó una serie de mensajes en los que insinuaba que fue víctima de abuso sexual por parte del productor.

Jennete McCurdy tiene 30 años y ahora se dedica a producir podcasts y música. Foto: Frazer Harrison (Frazer Harrison/Getty Images)

I’m glad my mom died saldrá a la venta el 9 de agosto, fecha en la que se espera conocer más detalles sobre la experiencia de McCurdy.

La historia de ella se reflotó con el reboot de la serie iCarly que ocurrió el año pasado, cuando se confirmó que ella no volvería a ser parte del elenco porque sufrió acoso por parte de Schneider, así como una presión de su madre por dedicarse a un oficio del cual ella no se sentía a gusto.

McCurdy renunció a la actuación tras la experiencia traumática y ahora se dedica a producir podcast, así como a componer música original.