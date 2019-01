Hay tantas estrellas de la gran pantalla nominadas en las categorías de TV como en las de cine. Entre ellas: Julia Roberts (Homecoming), Jim Carrey (Kidding), Amy Adams (nominada tanto por Vice como por Sharp Objects) Michael Douglas (The Kominsky Method), Benedict Cumberbatch (Patrick Melrose), Penélope Cruz (The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story), Patricia Arquette (Escape at Dannemora), Hugh Grant (A Very English Scandal) y Laura Dern (The Tale).