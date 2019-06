Hobby Consolas: "Rachel, Jack y Ashley Too es muy probablemente no solo el peor episodio de esta temporada sino también de toda la serie de Black Mirror. Las interpretaciones son muy forzadas y están llenas de tics, el guion introduce elementos que pretenden ser humorísticos, pero que no hacen gracia alguna y el meollo, que sería una crisis de identidad de la artista e intento de manipulación por parte de su mánager, es tratado como en un telefilme barato de sobremesa”.