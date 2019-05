-Yo me siento muy honrado de haber podido interpretar un personaje como este. En lo personal, he tenido una racha larga de hacer otro tipo de temas más violentos o que te llevan a otros lugares. En este caso, interpretar al capitán Camacho, que es un ejemplo de vida, me dejó el valor por la generosidad, la familia, la vida y también me dejó la construcción de un personaje que antes no había podido hacer como actor. Una anécdota de esto es que cuando conocí a uno de sus hijos, le pedí que me diera las botas que llevaba puestas en ese momento, porque quería saber lo que era estar en sus zapatos, así que de alguna forma era estar en los propios zapatos del capitán Camacho (ríe).