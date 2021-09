Emmy 2021: ¿Cuál servicio de ‘streaming’ le ofrece más series premiadas?

La "guerra del 'streaming'" sumó un actor más con Star+, plataforma propiedad de Disney. Otros servicios que pujan por las suscripciones son Disney+, Apple TV+, HBO Max, Netflix y Amazon Prime Video.

A sabiendas de que, en buena teoría, los premios Emmy consagran año con año a lo más destacado de la televisión estadounidense, nos surge la pregunta: ¿el servicio de streaming que estamos pagando puede presumir del pedigrí de su oferta a la luz de estos galardones?

Recién concluida la ceremonia 2021, los Emmy ungieron a tres de estas plataformas por encima de sus competidoras, bañando en estatuillas a algunos de sus títulos exclusivos. En cambio, otros de estos servicios se fueron a la casa con las manos vacías y preguntas por responder.

[ ‘The Crown’ y ‘Ted Lasso’ barren en los premios Emmy ]

A primera vista salta la preponderancia en los Emmy de HBO Max, beneficiado de ser la casa en Internet de las producciones del canal HBO, que terminó la noche a manos llenas. Igual de felices pueden declararse los ejecutivos de Netflix y, en especial, de Apple TV.

Veamos caso por caso:

HBO Max

El joven servicio es el heredero natural del prestigio de HBO, compañía que es habitualmente la fuerza a vencer en los Emmy.

El 2021 fue especialmente benévolo con HBO Max, pues tiene la exclusividad sobre cuatro títulos ganadores de la ceremonia de este año:

Mare of Easttown, 3 premios: Mejor actriz principal en miniserie o película (Kate Winslet); mejor actriz y actor secundario en miniserie o película (Julianne Nicholson y Evan Peters).

Hacks, 3 premios: Mejor escritura para una serie cómica; mejor dirección para una serie cómica; mejor actriz principal para una serie cómica (Jean Smart).

Last Week Tonight With John Oliver, 2 premios: mejor escritura de talk show de variedades; mejor talk show de variedades.

I May Destroy You, 1 premio: Mejor escritura para miniserie o película (Michaela Cole)

Apple TV

La comedia fue dominada a placer por el servicio de Apple, gracias a la aclamada y querida serie Ted Lasso, que en su segunda temporada sigue creciendo como uno de los programas que todo el mundo recomienda ver.

Ted Lasso, 4 premios: Mejor serie de comedia, mejor actriz y actor secundarios de serie de comedia (Hannah Waddingham y Brett Goldstein); mejor actor principal de serie de comedia (Jason Sudeikis).

Netflix

HBO no logró hacerle cosquillas a Netflix en el apartado de series dramáticas, donde The Crown no encontró oposición. La historia de la familia real británica arrasó y se convirtió en la producción más premiada de los Emmy 2021, barriendo con todos los premios en competencia para intérpretes dramáticos en seriales.

Además, la muy vista Gambito de dama se dejó el premio a la mejor miniserie, privando a Mare of Easttown de hacer mesa gallega.

The Crown, 7 premios: Mejor serie dramática; mejor escritura para serie dramática; mejor dirección para serie dramática; mejor actriz secundaria para serie dramática (Gillian Anderson); mejor actor secundario para serie dramática (Tobias Menzies); mejor actriz principal para serie dramática (Olivia Colman); mejor actor principal para serie dramática (Josh O’Connor).

The Queen’s Gambit, 2 premios: Mejor miniserie y mejor dirección en una miniserie.

Halston, 1 premio: Mejor actor principal de miniserie o película (Ewan McGregor).

RuPaul’s Drag Race, 1 premio: Mejor serie de competencia.

Disney+

Disney+ llegó con The Mandalorian como su carta fuerte para la noche pero los Emmy ignoraron a la compañía del ratón, que tampoco logró nada con las múltiples postulaciones de WandaVision. La estatuilla para su versión televisiva de Hamilton es un consuelo no muy excepcional, pues ya el musical venía precedido de un prestigio innegable, así que su victoria se daba casi que por descontada.

Hamilton, 1 premio: Mejor especial de variedades.

Y bueno, si usted le apuesta el todo por el todo a Amazon Prime Video, solo sepa que las series ganadoras del Emmy ahí este año brillaron por su ausencia. Aún así no se resienta, que The Boys es una de las mejores series dramáticas hoy por hoy y es claro que nunca ganará el Emmy, no por falta de calidad, sino porque el mundo aún no está listo para reconocerla.