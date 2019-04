Dos años después, le descubrieron un segundo aneurisma cerebral que había crecido en tamaño y para el que necesitó una cirugía invasiva de cráneo abierto. “Por fortuna me lo encontraron también a tiempo. Sin embargo, de esa pensé que no iba a salir con vida; de hecho, un pedazo de mi cerebro no tuvo oxígeno durante más de un minuto, por lo que tengo muerta una parte de él. Pero me empeciné en luchar contra viento y marea para recuperarme y no dejarme llevar por ninguna emoción de derrota –comenta–. Y poder divulgarlo ha sido increíblemente liberador porque durante todos estos años, durante tantas entrevistas, la gente seguramente me habría preguntado: ‘¿De dónde sacó su fuerza?’ o ‘¿cómo se relaciona con Daenerys en términos de sentirse fuerte?’. Por eso preferí no decir nada. Bueno, solo trataba, como ahora lo sigo haciendo, de vivir mi vida; pensar que realmente no pasó nada y que eso fue todo. Así que es muy liberador saber que puedo discutirlo en forma adecuada hoy”.