Ella es de la opinión de que si se ama verdaderamente la cocina, entonces se disfruta hacer recetas de todo tipo. “Yo me siento cómoda haciendo cualquier tipo de cocina, pero me identifico mucho con la parte de parrillas, de carnes y de cortes. Creo que mi sello personal (como chef) es ser una persona muy ordenada y previsoria de todas las cosas que me puedan pasar. Siempre estoy atenta a los detalles, soy precavida, me gusta ser organizada y tener todo bajo control. Cocino con mucho amor”, subrayó.