La boxeadora Yokasta Valle sigue dando buenos golpes. Tras haberse dado a conocer más en el espacio televisivo Dancing With The Stars (DWTS), la atleta sigue adelante con su carrera. Precisamente este fin de semana le confirmaron un viaje a Estados Unidos donde un importante promotor está negociando una pelea para ella. Yokasta está feliz y entusiasmada porque, de acuerdo con la información que maneja, estas oportunidades de conseguir una buena pelea no se dan frecuentemente.