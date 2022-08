‘El Señor de los Anillos: Los anillos de poder’: Lo que debe de saber del estreno de la serie

La espera es cada vez menor. Estamos a solo cuatro días de que El Señor de los Anillos: Los Anillos de poder (The Lord of the Rings: The Rings of Power) por fin llegue a los fans de las historias inspiradas en los libros del autor J. R. R. Tolkien. En esta ocasión se trata de una producción televisiva que se estrenará en Amazon Prime.

La serie saldrá el jueves 1.° de setiembre y estará disponible en la plataforma a las 7 p. m. (hora de Costa Rica). Ese día se publicarán los dos primeros episodios de la temporada; posteriormente, cada semana se estrenará un capítulo nuevo hasta completar los ocho que componen la serie.

Elrond y Galadriel se reencuentran en el majestuoso reino élfico de Lindon en la nueva serie de 'El Señor de los Anillos'. (Vanity Fair/Captura de pantalla)

De acuerdo con CNN, los horarios de los estrenos cambiarán cada semana. Cada jueves se pondrá en línea un nuevo episodio a partir de las 10 p. m. (hora de Costa Rica).

Hasta el momento se confirmó que el primer episodio se titula Shadow of the Past.

La trama de la serie está ambientada mil años antes de los acontecimientos ocurridos en El Hobbit, específicamente en la Segunda Edad. La historia mostrará cómo se forjaron los anillos del poder en una época de paz en la que resurge el mal.

En la serie aparecerán personajes ya conocidos del universo de J. R. R. Tolkien como Galadriel, Elrond, Isildor o Sauron. Por supuesto llegarán nuevas adiciones creadas específicamente para esta producción, agregó la información proporcionada por CNN.

“El mundo de Galadriel es un mar embravecido. Lejos de la sabia y etérea reina de los elfos a la que dio vida Cate Blanchett en las películas de Peter Jackson, tan aclamadas por la crítica, la Galadriel que interpreta Morfydd Clark en El señor de los anillos: los anillos de poder, la próxima serie de Amazon, es 1.000 años más joven, tan enfadada y descarada como inteligente, y ante todo, muy segura de que el mal está mucho más cerca de lo que los demás creen”, explicó Vanity Fair en un reportaje previo al lanzamiento de la serie.

Galadriel, Comandante de los Ejércitos del Norte, interpretada por Morfydd Clark en 'El Señor de los Anillos: los Anillos del Poder'. (Vanity Fair/Captura de pantalla)

La publicación también adelantó que, en el segundo capítulo, Galadriel queda a la deriva y acaba luchando por su supervivencia junto a un náufrago mortal llamado Halbrand (Charlie Vickers) en una balsa en el Gran Mar, azotada por la tormenta.

El destino de Galadriel y de Halbrand son parte de las historias que presentará la serie de televisión, que abarca los Apéndices de El señor de los anillos que escribió Tolkien.

Se dice que la serie es la más cara de la historia, ya que se calcula que la grabación de la primera temporada superó los $465 millones.

Amazon pagó $250 millones por los derechos de la historia, ganándole la apuesta a HBO y a Netflix, empresas que también hicieron sus ofertas para quedarse con la producción.