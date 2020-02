“Esta docuserie de seis partes, del galardonado documentalista Brian Knappenberger (Nobody Speak: Trials of the Free Press), ofrece una mirada exclusiva del juicio, así como una esclarecedora investigación a los sistemas gubernamentales que no lograron proteger a Gabriel, a pesar de las numerosas denuncias y señales de advertencia. Además de sacar a la luz una historia importante, Justicia para el pequeño Gabriel es una llamada de atención para reevaluar las estructuras diseñadas para proteger a los niños que lo necesitan”, explica la sinopsis provista por Netflix.