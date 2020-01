“Bueno, escribo esta carta después de mi absolución y quiero darle voz a cómo me siento y dejar que otra gente cuya música me ha ayudado a pasar los malos momentos, sepa que lo hizo. Bien o mal ─quién sabe─ solo quiero seguir mi instinto y que me guíe”, se puede leer en la carta escrita para Báez.