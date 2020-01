“Gradualmente se hizo cada vez más claro para mí que el poder de ese programa, el éxito de ese programa era los beneficios y empoderamiento que ofrecía a todos sus seguidores. Nunca me cansé de que la gente me detuviera en la calle y me dijera: 'Tu show cambió mi vida. Sin Star Trek: The Next Generation, podría no estar aquí”, afirmó Patrick Stewart en la convención oficial de Star Trek del 2018, en Las Vegas (Estados Unidos).