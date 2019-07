En resumen muy ejectivo, se oficializaron las fechas de estreno de los filmes Black Widow (1° de mayo del 2020); Eternals (6 de noviembre 2020); Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (12 de febrero 2021); Doctor Strange in the Multiverse of Madness (7 de mayo 2021) y Thor: Lover and Thunder (5 de noviembre 2021). También se confirmaron las series Falcon and the Winter Soldier; Loki; WandaVision; What If... (primera serie animada del MCU), y Hawkeye.