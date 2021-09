Edson Picado cumple con humor, e imitando a Djenane Villanueva, su sueño de presentar noticias

. Edson y Djenane Villanueva el día en el que 'La Matraca' demostraron sus conocimientos en el segmento 'El versus'. Foto: Edson Picado para LN

No hay dolor de pies que se compare al de llevar zapatos pequeños, que además sean muy altos y peor si son cerrados. Es insoportable. Edson Picado se ha sometido a ese suplicio con tal de imitar a la perfección a la periodista Djenane Villanueva.

El imitador, de 1.87 m. de estatura y quien calza 44, usa esos zapatos para imitar a la reconocida periodista y presentadora de Noticias Repretel en el programa humorístico La Matraca, de canal 6, donde emula sus gestos, su voz y su apariencia. Edson tampoco la tiene tan fácil. No es solo ponerse los tacones, sino acomodar sus pies en un calzado talla 42. Ríe.

Disfruta su trabajo cada día, pues tal y como contó a Viva en el 2018, su deseo era trabajar como imitador en Pelando el Ojo (93.5 FM), pero su gracia y capacidades le permitieron también llegar a la televisión

Otro de los sueños de este muchacho, estudiante de relaciones públicas y aficionado al deporte, es presentar noticias. Específicamente el noticiero de Repretel. Hoy de cierto modo lo cumple, pero desde el humor. Edson es una de las fichas más notorias del programa La Matraca que las noches de los sábados entretiene a la audiencia con variadas imitaciones. Una de ella es la de Edson emulando a Djenane Villanueva, solamente que en este programa ella, o mejor dicho él siendo ella, es el rostro de Noticias La Matraca.

Otros de sus personajes más vistosos son el de Jerry Alfaro y Roy Solano, ambos de Noticias Repretel.

Edson, de 24 años, se siente realizado. Su novia y colega, la imitadora Katerine González, otra de las figuras más destacadas del programa de imitaciones y humor, le dice a él que se asombra de lo mucho que ama su labor. Y es que él, asegura, vive lo que tanto ha querido.

. Edson Picado, de 24 años, es uno de los imitadores nacionales más reconocidos. Foto: Edson Picado para LN

El trabajo que cumple sueños

Edson resalta su pasión por su oficio, mas reconoce que estar en este punto ha implicado esfuerzo y dedicación. Y no hablamos solo de los tacones, sino también del estudio del personaje y la práctica extenuante hasta conseguir esos detalles que tanto cuida y busca resaltar.

Continuando su imitación de Villanueva, él cuenta que la hace porque la admira. Desde que era un niño la identificaba entre los demás comunicadores. También, al escucharla se dio cuenta de que podía emularla. De inmediato, a través del teléfono, Edson empieza a hablar como ella. A Djenane le han comentado que la imitación es muy parecida. Otras personas creen que no se parece ni un poco. La periodista respeta el trabajo de Edson y lo admira, cuenta él.

“Yo la conocí este año cuando tuve que ir a Noticias Repretel (a anunciar el programa), pero hablamos cuando fue al Versus (Djenane y su imitador compartieron en el programa). A ella no le molesta. Ella admira el trabajo que hacemos. Yo tenía un susto porque no sabía qué opinaba. Me pasó igual con los otros personajes: a Roy lo conocí hace poco. Con él tenía susto de que no le gustara. Roy es una Teja, a él le gusta la imitación”, detalla.

Edson reitera que la imitación de la periodista la realiza con respeto. Jamás con burla, insiste. Cuida cada detalle para personificar a la imitada. Él debió de conseguir cada prenda y accesorio para verse como ella.

Tiene una peluca que lleva a peinar cada semana y los trajes sastre tan característicos de Djenane, ha logrado copiarlos buscando piezas en tiendas de segunda mano.

“Con Djenane fue super divertido porque desde que hicimos Toros desde la barrera (programa de imitación que Repretel sacó a fin del 2020) tuve que buscar peluca y vestuario por cuenta propia. Desde ese entonces tenía ese personaje. Ahora en La Matraca salió el de Jerry. Todo es parte de retarme a mí mismo. A veces un poco de lo que cuesta es parecerse visualmente. Lo cierto es que armar personajes es muy satisfactorio”, dice Picado.

Desde que llegó con sus imitaciones a Pelando el Ojo, Edson ha recibido mucho cariño por parte de los oyentes. Ahora que está en televisión ese apoyo se ha incrementado. En redes sociales las personas le hacen comentarios muy positivos de sus personajes y nunca falta quien le cante la canción de La Matraca cuando se lo encuentra en la calle.

“Es bonito sentir cómo lo quieren a uno. Ha sido interesante el impacto de La Matraca. Les agradezco a Frederick (Fallas productor de La Matraca) y a Norval (Calvo director de Pelando el Ojo, quien es parte del equipo humorístico de Repretel) por creer en mí. Cumplo un sueño al trabajar con gente que siempre admiré”, dice Edson.

. Edson y su imitación del periodista Jerry Alfaro, quien se encarga de moderar el debate de candidatos presidenciales de 'La Matraca'. Foto: Edson para LN

¿Y Edson?

El muchacho quiere seguir creciendo en el ámbito del humor. Tampoco desiste de algún día presentar noticias, pero como Edson, el joven formal y hasta serio que sabe puede separarse de sus pintorescos personajes.

“Soy serio, no hablo mucho, pero tampoco es que sea amargado. Siempre he sentido admiración por el canal y quisiera alguna vez presentar noticias, así como soñé estar en Pelando el Ojo. Por ahora, cumplo mis dos sueños a través del humor. Agradezco a mi familia, novia y amigos por el apoyo “.

Si quiere conocer aún más el trabajo de Edson, puede seguirlo (como Edson Picado) en Instagram, Facebook y Youtube.