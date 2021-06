“Pelando el Ojo ha sido mi sueño. No acepté otros trabajos que antes me propusieron porque he luchado por llegar hasta aquí. Nunca perdí la fe y gracias a Dios se me dio. Abandoné un proyecto en el que estaba y no me sentía cómodo. Yo quería hacer lo que me hiciera feliz y ahora estoy contentísimo”, contó Picado, de 21 años.