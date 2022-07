Edson Picado ahora imita a Carolina Sánchez: ‘Yo imito más a mujeres que a hombres, es mi fuerte’

Edson Picado, uno de los imitadores costarricenses más jóvenes y reconocidos, volvió a provocar carcajadas gracias a sus nuevas imitaciones, entre ellas la de la expresentadora Carolina Sánchez y la del director de Noticias Repretel, Pablo Guzmán. A ambos los presentó personificados en La Matraca, de canal 6.

En ambas imitaciones sobresale lo parecida que suena la voz y, además, la forma en que el imitador clona los gestos de las personas. Sin embargo, con la conocida Chama es aún más llamativo, porque es la imitación de una mujer, tema que no es nuevo para Edson pues también emula a la periodista de Repretel Djenane Villanueva y a la chef Doris Goldgewicht.

El sábado 9 de julio Edson compartió en La Matraca con Carolina Sánchez, ambos participaron en un segmento y las risas eran inevitables por la exactitud de las carcajadas y de los gestos que él copiaba de ella. Una semana antes él compartió en el programa con Pablo Guzmán y el efecto fue similar.

“Me siento cómodo imitando mujeres” Copiado!

La admiración es el principal sentimiento que motiva a Edson a imitar a una persona. Así pasó con Carolina Sánchez.

“Desde la etapa del colegio admiraba muchísimo el programa Informe 11. Me gustaba muchísimo cuando estaban Maureen Salguero y Carolina Sánchez. Empecé a imitar a Carolina porque me encanta la forma de ser, cómo se expresa, de las risas tan características. Gracias a Dios en las transmisiones de toros de Palmares tuve la oportunidad de imitarla en off, no visualmente. En La Matraca tengo la oportunidad de caracterizarla. Tuvo una respuesta buena de parte de la gente y la producción. Les encantó el personaje”, contó.

Esta vez, al igual que en otras caracterizaciones, Edson cuenta que el proceso creativo conlleva mucha práctica.

“Pelando el Ojo es la escuela que nos permite practicar día a día las imitaciones (él allí hace sus imitaciones pero sin caracterizarlas). Luego llega el proceso de caracterización: de invertir en vestuarios, zapatos, pelucas y maquillaje para ya proyectarla de manera excelente en televisión y que se parezca lo más posible al personaje imitado”, contó.

Edson confió que imitar a Carolina no fue complicado, ya que desde siempre le ha agradado mucho como ella habla, como se ríe. Incluso dijo que a nivel de voz no fue tan complicado emularla. Incluso, a nivel físico, las cosas se le facilitaron, pues ambos tienen en común que ambos son altos.

[ Edson Picado: el imitador que le regaló mucha alegría a Roy Solano ]

Acerca de su afinidad con la imitación de mujeres, Edson explicó: “Me siento muy cómodo imitando mujeres que representan bien a la mujer en el país: son trabajadoras, esforzadas y, en el caso de Djenane, ya la había imitado dos temporadas atrás. En esta tercera temporada (de La Matraca) se estrenó la Chama. En radio también hago a Pri Mora, del programa ABC de los padres; a Doris Goldgewicht y a la expresentadora Glenda Peraza. Yo imito más a mujeres que a hombres, es mi fuerte”.

Desde que tuvo la oportunidad de llevar su talento a la televisión, Edson se siente feliz de poder caracterizar a sus personajes y no dejarlos solamente en la imitación de la voz.

“Es como un sueño hecho realidad hacer lo que desde niño quise hacer. Ahora que estoy personificando personajes en televisión nacional, la respuesta ha sido muy positiva, gracias a Dios. Ha gustado mucho como caracterizo a los personajes, siempre intento hacerlo lo más parecido posible a la realidad. Siempre con respeto. Admiro mucho a cada personaje que imito en La Matraca”, dice Edson, quien siempre tiene la intención de aportar más en el espacio, por lo que ya envió algunas propuestas de cantantes que podría emular.

“Estoy contento con lo que estamos haciendo. Nos hemos esforzado para dar un programa de calidad”, añadió.

Las carcajadas de la Chama Copiado!

Por lo que se pudo ver en el programa de Repretel, Carolina Sánchez quedó encantada con la imitación que hace Edson de ella. Mientras participaban en el concurso Versus, si usted cerraba los ojos y los escuchaba, era difícil saber quién era quién, lo mismo ocurría cuando reían. La Chama la pasó de lo mejor.

“Me fascina la imitación de él. Me parece muy buena. A mí me encanta también la imitación que hace Natalia Monge, pero con Edson me parece aún más increíble porque él es hombre y hacer la voz de mujer debe ser muy difícil. La otra cosa que me fascina es que él, tan joven y talentoso, imita tan bien mis gestos.

“Se mete en mi personaje. Hace igual cuando me tiro para adelante cuando me río, que golpeo la mesa al reírme. Cuando a uno lo imitan uno se fija en ciertas cosas, no me había fijado en mis movimientos, en que digo mucho mis amores o mi amor, él me hace igualito. Él dice que ve mis cosas muchas veces y me parece que a Pablo Guzmán también lo hace increíble”, dijo Carolina.

Un detalle que aún la impresiona es lo igual que imita su risa: “es perfecta”, asegura.

La Chama, quien hace una temporada fue una de las panelistas de Conexión Fútbol, de Repretel, además habló de los esfuerzos que hace Edson para vestirse igual a ella.

“Él hace algo increíble: se viste exactamente como uno. Su caracterización es de voz y de ropa. El peinado. Ese día nos maquillaron iguales. No teníamos la misma blusa, él hace pesas y CrossFit, entonces es difícil que algo le quede. Un día fuimos a una tienda pero no le queda ni la blusa XL de mujer, entonces él fue a la ropa americana y me mandó una foto de una blusa para ver si tenía algo parecido y se la compró”, detalló.

Un reto Copiado!

En la entrevista, Edson también habló de su imitación de Pablo Guzmán, la cual ha sido muy halagada. Dice que antes de imitarlo una vecina le dijo “que tenían cierto parecido”. Entonces empezó a imitarlo, sin saber que en el camino se iba a topar con un inconveniente: el periodista es un experto en fútbol y Edson no.

“Lo más complicado es que es el director de deportes (de Repretel y Monumental), de los más conocedores del país, y Edson Picado es todo lo contrario, no sabe absolutamente nada de fútbol. Más bien, gracias a la imitación, he entendido algunas cosas de las que antes no estaba enterado. No conocer de fútbol ha sido un plus que ha agregado a la imitación, en el sentido de sacar chistes de que a veces batea mucho con nombres de jugadores y alineaciones. Pablo es una institución, sabe de fútbol y Edson no”, contó.

Según cuenta, Pablo tuvo una reacción positiva al conocer la imitación. “Está contento. Yo lo hago con mucho respeto”, reiteró.