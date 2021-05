Sobre su estado actual, Douglas es contundente: “Físicamente estoy bien, emocionalmente hecho leña. Esto me removió el tema de las personas que he perdido: mi papá, mi hermano… siempre fui racional, el que pensaba en que hay que comprar el ataúd, hacer el funeral, enterrar. Era racional y cuadrado en la forma de cerrar el capítulo pero después me llega un momento en el que me pega. Ahorita trato de que esto sea inverso, me estoy dejando sentir el dolor”.