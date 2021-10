Douglas Sánchez: ‘De repente mi estilo no le gustaba a mucha gente pero no pasa nada, mucho éxito’

Douglas Sánchez, el conocido periodista, presentador y antiguo gerente de Multimedios, salió este viernes 29 de octubre de forma definitiva de canal 8.

Pese a que el pasado mes de junio Sánchez había renunciado a la dirección del canal para unirse a la empresa Equifax, en la televisora le pidieron que se quedará por unos meses para así hacer una especie de transición. Durante este tiempo se desempeñó como presentador de noticias Telediario, en su edición de las 8 p. m.

En entrevista con Viva, Douglas asegura que si bien no esperaba que le comunicaran por medio de un mensaje de WhatsApp que ya no formaba parte de la empresa, sabía que en algún momento iba a pasar.

No obstante, el periodista reconoce que le hubiera gustado despedirse de los televidentes, quienes lo apoyaron los tres años que estuvo al aire.

-¿Cómo resume su paso por Multimedios?

-Yo creo que hubo un equipo de gente que creyó que un tercer canal podía competir. Mucha de esta gente fueron personas que venían de canal 9 -y me incluyo en ese grupo- y lo que hicimos fue pensar que las cosas se podían hacer diferentes y que la historia del 9 no se repitiera con el 8. Entonces asumimos este proyecto como si fuera nuestro, como si realmente estuviéramos abriendo el canal, como una empresa propia y creo que esa es la mística que se logró.

“Creo que la gente también aceptó la propuesta, la innovación, la forma distinta de contar las historia, la forma diferente de hablar con la gente: que uno podía estar feliz, enojarse en cámara, estar muy contento y esa cercanía, natural y orgánica de comunicar, fue la fórmula que le dio al canal el éxito que tiene hoy. Entonces estoy muy contento, porque cuando tomé la decisión de renunciar, en junio de este 2021, mi gran preocupación era: ‘me voy pero mi corazón queda ahí'.

Douglas Sánchez. Foto: Arnoldo Robert para LN Douglas Sánchez estuvo en Multimedios los últimos tres años. Foto: Arnoldo Robert para LN

“Yo no quería que esto generara un impacto fuerte para el canal, entonces es ahí donde el canal me propone quedarme presentando en el periodo de transición, mientras ellos ya planteaban su nueva estrategia, que tiene que ver con la llegada de Freddy (Serrano) y de Henry (Rodríguez).

“Entonces, cuando yo sentí que esa estafeta había pasado, de alguna manera ya era momento de cerrar un ciclo. Y te voy a ser muy honesto, el asunto es que yo renuncié a todo en junio de este año. Entonces ellos me solicitaron quedarme un tiempo y yo accedí, pero a este punto, en un proceso de transición, las cosas ya están sobre ruedas”.

- ¿Considera que la forma en que salió fue la más adecuada?

-Yo soy muy pragmático. Si usted me pregunta a mí yo lo hubiera hecho diferente, pero eso no depende de mí, depende de las personas que están a cargo. Tal vez uno no estaba en la línea o no sé, ellos tendrán sus razones y de repente mi estilo no le gusta a mucha gente y también lo tengo claro. Pero hasta aquí llegamos, perfecto, no continuamos, no pasa nada, mucho éxito y que les vaya muy bien.

“Porque no es fácil, la gente se casó con una marca determinada, la cual hicimos crecer. Ahora hay un grupo de gente que tampoco está y que han ido saliendo con la llegada de Freddy y Henry; y eso es válido. Ellos vienen con una fórmula y ojalá sea exitosa también.

-¿Usted ya sospechaba que su etapa en Multimedios estaba pronta a acabar?

-Yo no me lo imaginaba. Yo le di conclusión a este proceso en junio del 2021 y a mí me piden que me quede presentando. Entonces hablo con mi empresa actual y me dan la autorización. Quedamos en irlo evaluando cada tres meses y esa transición se dio tal cual estaba estipulada.

“Es más, hace 15 días me habían pasado el contrato y yo lo firmé”.

[ Douglas Sánchez sale definitivamente de Multimedios ]

-Sabemos que por la forma en que salió no se pudo despedir del público, ¿qué le hubiera dicho usted?

-La gente sabe que mi carácter siempre fue firme, que abordé con absoluta ética cada entrevista que hice, que me preocupé siempre por estar informado, que la gente quedara con un valor. La gente sabe la cercanía que hemos desarrollado a lo largo de estos tres años.

“A la gente le tengo un enorme agradecimiento, porque es el gusto del público el que me logró poner a mí en el lugar en el que estuve. Gracias al público hicimos que canal 8 estuviera en competencia y eso se lo debemos a la gente, esa cercanía es algo que yo me llevo.

“Plataformas hay muchas, pero hay esencias que no se repiten, que no se pueden replicar, porque cada estilo es original. Nosotros empezamos con un grupo de gente que creyó en este proyecto y que tiene un sello muy particular. Yo le llamo a esto la capitalización de la imagen y lo que cuenta es el valor de la ética y el nivel de profesionalismo con el que usted llega a hablarle a la gente, sin ocultar nada debajo de la mesa”.

-¿Que le deja esta experiencia en Multimedios?

-Fue uno de los retos, sin duda, más importantes para mí. La historia tendrá que reconocer al equipo que arrancó cuando decidimos entrar a un canal que estaba prácticamente quebrado, que no tenía rating. Nosotros logramos levantar a un canal en competencia. Dejamos a un canal compitiendo en el primer o segundo lugar y para llegar a eso hubo mucho sacrificio.

- Con este último trabajo en Multimedios ¿le cierra las puertas a la televisión?

-Lo que creo es que cierro un ciclo con canal 8. Yo, actualmente, estoy en una empresa en la cual tengo una responsabilidad regional, que también implica un esfuerzo muy importante. Ahora me quiero concentrar en mi proyecto, que hoy es realmente mi prioridad, en la empresa en la que estoy trabajando. Si en algún momento se da la oportunidad de revivir Íntimo, por ejemplo, lo voy a hacer.