Disney + y Marvel presentaron el póster y tráiler de la nueva serie ‘Hawkeye’

Está todo listo para que el próximo 24 de noviembre en Disney+ se estrene la serie Hawkeye, protagonizada por Jeremy Renner.

Disney + y Marvel liberaron este lunes 13 de setiembre tanto el póster oficial de la serie como su tráiler, en el cual se ve a Clint Barton poner en una balanza su responsabilidad como Vengador y su vida familiar; la historia está ambientada en Navidad.

Barton debe de atender su trabajo como héroe y en el camino se encuentra con la joven Kate Bishop, quien demuestra grandes habilidades con el arco y la flecha, es a ella a quien Hawkeye adopta como su aprendiz.

En el papel de Bishop se ve a la actriz Hailee Steinfeld, quien hace su debut en el MCU. El elenco de la serie lo completan Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton , Zahn McClarnon, Brian d’Arcy James, Alaqua Cox Ben Sakamoto, Ava Russo, Cade Woodward y Florence Pugh retomando el personaje de Yelena que ya interpretó en Black Widow.

La serie contará con seis episodios.

Hawkeye se suma a las series para televisión que Disney y Marvel han publicado: Wanda Vision, Loki, Falcon and the Winter Soldier, What If...?.