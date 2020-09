“Eduardo me dio los puntos y habló muy motivacional sobre mi trabajo y esfuerzo. Siento que él le transmitió esa emoción a los compañeros. Cuando le agradecí dijo que esto me lo merecía, que no me estaban regalando nada. Creo que esta noche la gente se dio cuenta de que di un salto muy grande. Me salió muy bien. Creo que lo merecía”, agregó.