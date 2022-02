De ‘El señor de los anillos’ a ‘Lightyear’: estos son los tráiler que se estrenaron en el Super Bowl

La final del Super Bowl se jugó en la cancha, pero muchas de las emociones trascendieron al fútbol americano y al campeonato conquistado por los Los Ángeles Rams, ya que miles de fans de las películas y las series en todo el mundo tuvieron la oportunidad de ver los adelantos de las nuevas producciones que, este 2022, traerá al cine y la televisión.

Disney, Marvel, Universal, Netflix, Paramuont, DC, Amazon y otras casas productoras se lucieran ante los ojos del mundo con sus esperados tráilers. A continuación les presentamos los más destacados del Super Bowl 2022.

Amazon publicó la semana anterior las primeras fotografías de 'El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder', entre ellas destacó Galadriel (Morfydd Clark). (Vanity Fair/Captura de pantalla)

The Lord of the Rings: The Rings of Power (El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder), de Amazon Prime:

La serie, que se estrenará en Amazon Prime en setiembre de este año, mostró su primer teaser. El adelanto apunta a que Galadriel (Morfydd Clark) será una pieza principal en el desarrollo de la trama, que está ambientada en la segunda edad de la Tierra Media.

El video corto, sin revelar mucho, muestra imágenes de personajes, lugares y eventos impactantes como una pelea de fuego y una batalla con elfos. Además se puede ver a Harfoot (Markella Kavanagh), uno de los primeros Hobbits, como narrador del avance.

Dr. Strange in the Multiverse of Madness (Dr. Strange, en el Multiverso de la locura), de Marvel y Disney

El estreno de la segunda parte de la historia de Dr. Strange está pactado para salir a la luz en mayo de este año. “Cada noche tengo el mismo sueño y después, la pesadilla comienza”, dice Strange (Benedict Cumberbatch) al inicio del video. El adelanto tiene una duración 2:16 minutos y, en el mismo, se ven diferentes escenas de la locura que se desata cuando Strangre abre las puertas entre los universos.

El adelanto muestra cómo a Stephen Strange se le cobra abrir la puerta a los universos, por lo que es arrestado y llevado a una especie de rendición de cuentas que paralizó a más de un fan. En dicho interrogatorio Strange habla con un personaje que si bien no puede verse por completo, suena como el Profesor X, aparición que de confirmarse llevaría finalmente a los X-Men al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Marvel también reveló el póster oficial del filme Dr. Strange in the Multiverse of Madness (Twitter)

Moon Knight (Caballero Luna), de Marvel y Disney

Otro de los avances que se estrenaron en el Super Bowl fue el de Moon Knight, que promete ser la serie más violenta de Marvel Studios hasta la fecha. La producción, que es protagonizada por Oscar Isaac, sigue la historia de Marc Spector, un hombre con problemas para dormir que es poseído por Khonshu, dios egipcio de la luna que le otorga poderes.

Moon Knight se estrenará en la plataforma Disney + a finales de marzo.

Nope, de Universal

Del escritor y director Jordan Peel, la película de terror se estrenará en julio. El filme es protagonizado por Daniel Kaluuya, Keke Palmer y Steven Yeun; y muestra cómo los residentes de una quebrada solitaria en California son testigos de un extraño y escalofriante descubrimiento. El adelanto insinúa un encuentro muy cercano que causa estragos en la población.

Sonic the Hedgehog 2 (Sonic 2, la película), de Paramount

La nueva aventura de Sonic, personaje de juegos de video, llegará a los cines en abril. El avance presentado en el partido de fútbol americano muestra una batalla épica entre Sonic (Ben Schwartz) y Knuckles (Idris Elba).

Jurassic World Dominion, de Universal

Pactada para salir a la luz en junio, la nueva entrega de la saga Jurassic World presentará un desastre ecológico que reúne al trío original de Jurassic Park. Así las cosas, Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum volverán a sus papeles de Alan Grant, Ellie Sattler e Ian Malcolm; mientras que el villano original de BD Wong (el Dr. Henry Wu), también regresa en las imágenes.

The Lost City (La ciudad perdida), de Paramount

Protagonizada por Sandra Bullock y Channing Tatum, la cinta se estrenará en marzo. La cinta cuenta la historia de una famosa novelista romántica, quien se ve envuelta en unas aventuras en la jungla junto a un millonario excéntrico llamado Fairfax (Daniel Radcliffe). Tatum, por su parte, será el encargado de intentar rescatar a la escritora.

The Adam Project (El proyecto Adán), de Netlix

Ryan Reynolds protagoniza una aventura de viajes en el tiempo. El artista interpreta a un piloto del año 2050 que viaja hasta el 2022 para conocer a su versión de 12 años, con el fin de encontrar a su gran amor quien misteriosamente desapareció en la línea del tiempo.

Ambulance (Ambulancia: Plan de huída), de Universal

Esta película de Michael Bay presenta una batalla que se desarrolla en California. La película se centra, por supuesto, en una ambulancia, y es protagonizada por Yahya Abdul-Mateen II, Jake Gyllenhaal y Eiza González. El filme llegará a las salas de cine en abril.

Lightyear, de Pixar y Disney

'Lightyear' es uno de los estrenos más esperados en el cine infantil y familiar para este 2022. (Captura de pantalla)

Buzz Lighyear (Chris Evans) es un explorador espacial en una misión. En el universo de Toy Story, esta es la historia que inspiró el juego. También participan Taika Waititi, Keke Palmer Uzo Aduba y James Brolin.

Las películas de DC

En un minuto, Warner Bros. reveló nuevas imágenes de sus próximas películas, entre ellas The Batman, The Flash, Black Adam y Aquaman and the Lost Kingdom.