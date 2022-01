David Patey se estrena como entrevistador a bordo de su autobús

El empresario estadounidense David Patey abrió las puertas de su autobús para recibir allí a 24 de los 25 candidatos a la presidencia de la República. El pasó por ellos a un punto acordado y les invitó a conversar sobre sus planes para Costa Rica. Estas entrevistas serán el primer contenido en verse en el espacio Mi programa, que él mismo protagoniza en Trivisión, canal 36.

Desde el martes 18 de enero, a las 8 p. m., tanto por canal 36 como por la plataforma de streaming de Patey -www.peitv.com- y sus redes sociales, se pueden sintonizar las conversaciones que sostuvo el empresario con los aspirantes. Todos los días se presentará un nuevo episodio. El primer invitado fue Sergio Mena, del partido Nueva Generación.

Las entrevistas con José María Villata (del Frente Amplio), Lineth Saborío (de Unidad Social Cristiana), Rodolfo Piza (de Nuestro Pueblo), Rolando Araya (de Costa Rica Justa), Natalia Díaz (de Unidos Podemos) y los demás aspirantes a la silla presidencial podrán verse durante las próximas semanas. Solo el candidato José María Figueres, de Liberación Nacional, no atendió la invitación de Patey

Patey comentó que, más allá que una entrevista para cuestionar a los aspirantes, es un espacio para que ellos hablen sobre sus propuestas en temas relacionados con empleo y economía, así muchos otros que tienen que ver con Guanacaste, provincia a la que está dirigida el 36.

David, el protagonista

David Patey, de 45 años, es claro en decir que él quiere ser uno de los personajes del canal que adquirió en noviembre. Su cercanía con las personas en redes sociales le hace creer que, en su figura, está la posibilidad de sacar adelante ese medio de comunicación.

“Yo absolutamente quiero ser figura del canal. La televisión es considerada una industria que cada vez es más difícil de manejar. Muchas personas ven el contenido por redes sociales. Ahora la televisión tiene competencia y meterse en esta industria es difícil, por eso es que hay que apoyarse en otras cosas, como la popularidad que tengo, para levantar el canal de televisión”, aseguró Patey, quien señaló que aprovechará ser una persona con bastantes seguidores (solo en Facebook cuenta con más de 226.000 personas que siguen sus contenidos) para potenciar su nuevo negocio.

Entre sus características risas, Patey apuesta por ser figura en el canal porque, de todos modos, ya se le reconoce de esa forma: “como el artista del grupo”.

“Si se preguntan por qué David (haciendo las entrevistas), pues es que de alguna manera soy el artista del grupo (risas). Las personas me recuerdan por mi paso por el Herediano, por redes, tengo un Facebook muy movido y cuento con mucha participación. Ahora hice mi espacio que se llama Mi programa, no podía pensar en otro nombre, en él es posible tocar temas sociales y futbolísticos, políticos y muchos otros”, añadió.

“El mundo cambió y David Patey tiene la meta de aprovechar este nuevo mundo que vemos, inyectando una industria que está muriendo, para que no se muera”, agregó.

Otra particularidad, es que mucho del contenido hecho por Patey se transmitirá desde al autobús de Trivisión 36, que está acondicionado como oficina. En ese espacio móvil se cuenta con seis cámaras y un cuarto de realización a cargo del productor Alejandro Martínez.

“Lo adquirí el año pasado como herramienta para crear contenido en redes. Recuerdo que cuando hacía en vivos se conectaban hasta 800 personas, pero luego bajaba la participación, perdían interés. Mi apuesta con el bus es por el vacilón y la curiosidad que puede generar. Es una herramienta de contenido y aumentan los seguidores en el en vivo”, detalló.

Además, Patey celebró que muchos de sus seguidores se comunican con él a través de las redes sociales. Muchos le hablan del canal o le cuentan que adquirieron servicios de cable para poder sintonizarlo.

La experiencia

Tras su reciente experiencia como entrevistador, Patey dijo sentirse contento. Cuenta que invitó a todos los aspirantes a la presidencia de Costa Rica porque él no quería que hubieran “favoritismos”.

“Fue más una conversación. Yo no me iba a poner a cuestionar porque yo no tengo el sombrero de periodista”, recalcó.

Patey resaltó la importancia de ofrecer, como los demás canales, un espacio para que los candidatos hablarán de lo que harían en un eventual gobierno, para que así la población guanacasteca se informe de manera más cercana.

“Les di el espacio para que ellos desarrollaran sus respuestas sin límite de tiempo. Yo no quería poner palabras en la boca de nadie ni atravesar el caballo. No es David votando, que de todos modos no puedo, esto es para los 400.000 guanacastecos viendo el programa”.

Finalmente, Patey dice que esta vivencia como entrevistador le sorprendió. Asegura que descubrió de cerca la variedad de propuestas de los candidatos, pues en su experiencia con la política estadounidense dice que alguna vez le tocó votar por “el menos malo”.

“Como ciudadano es feo decir que las opciones que hay no funcionan para el país y, aún así, tener que elegir al menos malo de esos. Esta experiencia me encantó”, finalizó Patey, quien promete entrevistar a nuevas figuras a bordo de su autobús.