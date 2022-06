¿Cuándo inicia ‘Dancing with the Stars’ 2022?

Todo está listo para el inicio de la sétima temporada de Dancing with the Stars, que será el próximo domingo 26 de junio a las 7 p. m., por Teletica.

Al igual que en las temporadas anteriores, 10 parejas conformadas por un bailarín profesional y una figura conocida se disputarán el codiciado trofeo en la pista de baile en el Estudio Marco Picado, en La Sabana.

En total, la sétima temporada tendrá una duración 13 semanas, es decir, una más de las que se han transmitido habitualmente. De esta forma, la final está prevista para el domingo 25 de setiembre.

La sétima edición de 'Dancing with the Stars' arrancará el próximo 26 de junio a las 7 p. m.

Este es el programa con mayor cantidad de temporadas de Teletica Formatos y regresa tras dos años y medio de ausencia debido a la pandemia provocada por la covid-19.

Además, a diferencia de Nace una estrella y Tu cara me suena (producciones por las optó Teletica Formatos desde el inicio de la pandemia) Dancing with the Stars sí tendrá público en el estudio.

“Seguimos con todos los protocolos que desde el inicio se establecieron en el canal: uso de mascarilla, código QR, lavado de manos, distanciamiento y por supuesto incentivando a que las personas para que busquen su tercera dosis de vacuna”, dijo semanas atrás Vivian Peraza, productora de Dancing with the Stars.

La sétima edición contará con los presentadores Shirley Álvarez y Randall Vargas, quienes han sido parte del formato desde la primera edición. Además, como novedad se une la conductora María González, quien había revelado a La Nación que anhelaba ser presentadora de un programa de este tipo. El equipo de conducción lo complementa la conocida Natalia Rodríguez.

Por su parte, el jurado de esta temporada estará integrado por el experto en ballroom David Martínez, el humorista Alex Costa (ganador de la primera temporada) y la polifacética artista Silvia Baltodano.

Las parejas

El tenor Joaquín Yglesias bailará junto a Lucía Jiménez.

El exfutbolista Víctor ‘Mambo’ Núñez será pareja de Yessenia Reyes.

La modelo Kimberly Loaiza bailará con Erick Vázquez.

El actor y cantante Bryan Ganoza será pareja de Jahzeel Acevedo.

La periodista deportiva Gabriela Jiménez se unirá al mexicano Kevin Vera.

