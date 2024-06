¿Cuándo empieza ‘House of the Dragon’? El príncipe Daemon tiene un recordatorio importante

El actor Matt Smith interpreta al príncipe Daemon Targaryen en la serie 'House of the Dragon'. (Instagram Streamonmax)

Si el príncipe Daemon lo ordena, los súbditos deben obedecer. Dentro de 10 días se estrena la segunda temporada de House of the Dragon, precuela de la serie Game of Thrones. Si usted aún no ha visto la primera entrega, tiene el tiempo justo para ponerse al corriente, así lo dice Daemon en una promoción de HBO.

“Si usted ve un capítulo de House of the Dragon cada día durante los siguientes 10 días, estará a tiempo para la temporada 2″, lee el príncipe de la casa Targaryen en un papel.

Es el momento de decidir con cuál bando ir: el consejo verde o el consejo negro. La serie narra la historia de las luchas internas de la casa Targaryen cuando la familia estaba en su apogeo y reinaba los cielos montando sus míticos dragones.

La producción ha anunciado que regresarán personajes importantes de la trama como Alicent Hightower (Olivia Cooke), Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy), Daemon Targaryen (Matt Smith), Rhaenys Targaryen (Eve Best), Corlys Velaryon (Steve Toussaint), Aemond Targaryen (Ewan Mitchell), Aegon Targaryen (Tom Glynn-Carney) y Criston Cole (Fabien Frankel).

Además, HBO adelantó que al elenco se suman los actores Clinton Liberty (Addam of Hull), Jamie Kenna (Ser Alfred Broome), Kieran Bew (Hugh), Tom Bennett (Ulf), Tom Taylor (Lord Cregan Stark), Vincent Regan (Ser Rickard Thorne), Abubakar Salim (Alyn of Hull), Gayle Rankin (Alys Rivers), Freddie Fox (Ser Gwayne Hightower) y Simon Russell Beale (Ser Simon Strong).

La serie 'House of the Dragon' es la precuela de 'Game of Thrones' y cuenta las luchas internas de la casa Targaryen cuando estaba en su apogeo. Foto: Archivo.

