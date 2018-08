El entrevistado. Si el medio es el mensaje –como decía Mc Luhan– aquí, el invitado es el programa. En medida de quien inviten, el programa va o no en mejor medida. El primer invitado fue Carlos Alvarado que como primer invitado es un punto alto. No solo por ser el presidente, sino por el panorama político que aún permea los criterios de la sociedad, es posible que sea interesante verlo; aunque no habló directamente de la actualidad política, tampoco abandonó su investidura del todo. Habló desde su visión del servicio público y poco desde su fuero personal. En eso radica el poder de la propuesta: ¿cómo lograr conseguir algo que sea realmente interesante y no lo mismo que hemos leído o visto?