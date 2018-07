–Cuando cubrí a Randall Vargas en una gala de Dancing with the Stars (en el 2017), en esos días Ricardo Cervantes me dijo: ‘Flaco, volvamos a hacer Las paredes oyen’. Le dije que en algún momento me lo habían preguntado pero que no había sucedido nada porque yo tampoco lo había impulsado. Lo que pensé para mí fue que me iba a dar la oportunidad de volverlo a considerar. Tras la consulta de ellos fue que lo volví a pensar y luego comenzamos a negociarlo. Quería ver qué condiciones me ofrecían para que lo quisiera hacer verdaderamente.