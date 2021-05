Posiblemente, todo fanático hizo la maratón de oficio observando en menos de una semana la temporada. Ante la histeria que desata la serie, es posible que la trama ya no sea un misterio para la audiencia. Sin embargo, si no la ha visto, le aconsejamos no seguir leyendo, para que no le sean revelados antes de tiempo, algunos detalles de la serie.