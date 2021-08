Con Tapón como imitador ‘La Matraca’ estrena su segunda temporada

Repretel para LN Christian Gómez, de 41 años, se une a 'La Matraca en su segunda temporada. Foto: Repretel para LN

El humor y las imitaciones regresan este sábado 14 de agosto a Repretel. La Matraca estrena su segunda temporada con la ya conocida dosis de talento, sano humor y varias novedades: entre ellas la incorporación del cantante nacional Christian Gómez, Tapón.

Si bien La Matraca -que podrá verse a partir de las 8 p. m.-, es una importante plataforma para que consolidados imitadores y humoristas expongan su arte, también permite que nuevas promesas lleguen a mostrar sus capacidades. En esta oportunidad, Tapón se integra para continuar desarrollándose en un ámbito en el que ha acumulado experiencia.

Tapón llega a Repretel con imitaciones y caracterizaciones de varios cantantes. Luego de que el ganara el programa Tu cara me suena, de Teletica, en 2016, él ha dedicado los últimos años a trabajar en shows en los que presenta esa otra faceta.

El productor de La Matraca, Frederick Fallas, comentó que se acercaron a Tapón luego de ver los videos que compartía en redes sociales realizando las bien logradas imitaciones de cantantes.

“Estará en secciones como la de don Francisco. Como cantante todo el mundo lo conoce. Como imitador vamos a ver a un Tapón distinto. Vimos videos de él imitando canciones y eran varias voces. Nos pareció muy bueno”, comentó Fallas.

[ Davis Núñez cumple en ‘La Matraca’ el sueño de un adolescente que hacía reír en las calles San José ]

Tapón, de 41 años, comentó sentirse emocionado y agradecido por la oportunidad, pues considera que, con su búsqueda continua de la excelencia, podrá aportar al programa.

“He estado haciendo el show de imitaciones. Ahorita lo bonito es que se abre la oportunidad de hacerlo en televisión. Valoro la oportunidad de que me hayan tomado en cuenta. He ido evolucionando y desarrollando nuevas rutinas y sacando nuevos artistas. Tenemos bastantes personajes para presentar, a parte de los retos que me pongan”, dice el artista.

“Me apasiona la cuestión de la imitación. Estoy agradecido porque creo que puedo llegar a aportar algo bonito. Espero que a la gente le guste. Que termine contenta”, afirma.

Tapón ve como una valiosa ventana la televisión, porque “nunca se sabe quién lo puede estar viendo”. Él lo sabe mejor que nadie, porque fue gracias a la exposición de sus talentos, en redes sociales, que se le presentó la posibilidad de unirse a La Matraca.

Christián Gómez tiene claro que en La Matraca fue contratado para imitar cantantes, no obstante, dice que “ya verá” si le piden “otra cosa”. Él resalta la versatilidad y habilidades de sus nuevos compañeros.

“Lo que sé es imitar cantantes. Soy honesto y creo que este programa tendrá excelentes imitadores de personajes y no tengo nada que hacer (risas). Aprecio que a la gran mayoría de imitadores los conozco y respeto como profesionales”, dice.

¿Qué presentará Tapón? Él cuenta que siempre se ha enfocado en artistas muy reconocidos como Roberto Carlos, Camilo Sesto, Nino Bravo y José Feliciano, pero que promete sorpresas a la audiencia, quizá se le vea imitando a cantantes más reconocidos.

Una de sus imitaciones más ambiciosas es la emulación del dúo Pimpinela y Dyango. “Hago las tres voces. Podría ser interesante”, asegura Tapón, quien confía que las imitaciones han sido su principal fuente de ingreso en los últimos años.

Adicional a la llegada de Tapón, La Matraca tiene otras novedades con las que busca continuar entreteniendo a la familia los sábados por la noche.

[ Productor de ‘La Matraca’: ‘Llevamos a todos al límite e inventamos cosas que salieron bien’ ]

Repretel para LN La nueva temporada de 'La Matraca', viene con nuevas imitaciones.

Humor y actualidad

Desde un inicio la producción de La Matraca se planeó por temporadas, esto por la dedicación que requiere realizar las imitaciones y caracterizaciones, así como la importancia de actualizar personajes, vestuario, entre otros laboriosos detalles.

Ahora La Matraca regresa con ocho nuevos programas. Con estos nuevos episodios esperan complacer a un público que, desde antes de que terminara la primera entrega, ya estaban solicitando más.

“El programa fue muy bien aceptado. Tuvimos buenos niveles de audiencia y comentarios en redes muy buenos. Nos pedían una segunda temporada. La gente lo está esperando y nos alegra muchísimo”, cuenta el productor Frederick Fallas.

En esta secuela del espacio humorístico regresan los presentadores Andrés Zamora, conocido como el Padre Mix, y Davis Núñez. Asimismo, todo el elenco del humor de Repretel: Natalia Monge, Norval Calvo, Edson Picado, Marcos Agüero, Katherine González, Josué Porras y David Ugalde.

También estarán Roque Ramírez, Franklin Vargas, Ayrán Morales, Fabián Murillo y Juan Diego Ramírez, entre otros.

La Matraca continuará con sus ya conocidas y gustadas secciones: tal es el caso de La conferencia, en la que aparecerá un simpático muñeco repollo con el que quieren sumar la presencia del gerente Médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Mario Ruiz, quien tanto protagonismo ha tenido en la lucha de Costa Rica contra la pandemia del nuevo coronavirus.

El juguete hace alusión al parecido que han dicho (desde que inició la pandemia) tiene el doctor Ruiz con esos muñecos. Hecho que, en su momento, le hizo mucha gracia al funcionario.

Además de ese detalle de La Conferencia, el programa estrena la sección El debate, segmento en el que los humoristas imitarán a algunos candidatos a la presidencia de Costa Rica para las elecciones del 2022.

Entre ellos se verán a los personajes de Chema (imitación del candidato de Liberación Nacional, José María Figueres), Viviam (imitación de Viviam Quesada, quien había anunciado que se postularía a través de un nuevo partido político), Villalta (imitación del diputado del Frente Amplio José María Villalta, quien informó que analizaba entrar en la contienda) y Fabri (imitación del candidato por Nueva República, Fabricio Alvarado).

Este debate será dirigido por una imitación del periodista y presentador de Noticias Repretel Jerry Alfaro.

En esta temporada también se estrenarán personajes. Uno de ellos será Lady Gaga, presentada por Natalia Monge. Aunado a esto, doña Merry (interpretada de Roque Ramírez) tendrá mayor protagonismo, pues ahora será la encargada de limpiar el camerino.