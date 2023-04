Comensal de ‘MasterChef’ denuncia que sufrió una intoxicación por comer en el programa

Una comensal del famoso programa español MasterChef denunció, en su cuenta de Twitter, que sufrió, junto a sus compañeros de trabajo, una intoxicación por degustar los platillos cocinados para el cuarto capítulo de la temporada número 11. Los hechos —según la mujer— sucedieron en enero, cuando se grabó la entrega; no obstante, dio a conocer su experiencia hasta este fin de semana, cuando se transmitió.

Para ese episodio, la producción y los participantes se trasladaron al acuario L’ Oceanogràfic, en Valencia, donde extendieron una invitación a los trabajadores del lugar para celebrar el 20° aniversario del acuario más grande de Europa.

Durante la entrega se evidencia que los equipos cocinaron un menú marino de la chef Rakel Cernicharo para 120 colaboradores del acuario; incluso, durante la elaboración de los platillos, Cernicharo advirtió en numerosas ocasiones que los platos tenían fallos, pero ningún presente sospechó que alguno de los ingredientes podía estar vencido.

¡Todo un placer haberos acogido en nuestra casa submarina! 🥰 https://t.co/FtnC1MThld — Oceanogràfic València (@Oceanografic_vl) April 9, 2023

“De 70 personas, más de la mitad acabamos intoxicadas. (...). La noche siguiente tuve que ir a urgencias a que me inyectasen Primperan en el trasero para poder cesar de vomitar. Perdí 5 kilos en tres días”, denunció Irene, como se identifica la usuaria en Twitter.

Según la trabajadora de L’ Oceanogràfic, el acuario informó la intoxicación a MasterChef, pero no obtuvieron respuestas ni disculpas. “Nos llamó Salud Pública para investigar lo sucedido pero la cosa no llegó a nada”, aseveró, mientras agradeció al programa por “la peor experiencia gastronómica que he tenido en mi vida”.

“Un caso excepcional” Copiado!

Al respecto, la productora del programa, Shine Iberia, confirmó la intoxicación al medio español El Mundo y aseguró que “se trata de un caso absolutamente excepcional en estos 11 años de MasterChef en España”.

La productora también negó que el programa no se preocupara por lo acontecido y afirmó que “se estuvo en contacto en todo momento a través del Oceanogràfic, al tratarse de personal de la compañía”.

El espacio de televisión también se refirió sobre el tema y explicó que los alimentos “fueron analizados en origen con resultados positivos y se garantizó su trazabilidad en todo el proceso”, para descartar que aguno de los ingredientes estuviera en mal estado y provocara la intoxicación.

Además, destacó que los análisis del proceso y el tratamiento de los alimentos que se cocinaron en el episodio fueron presentados a las autoridades correspondientes. Sin embargo, ni las autoridades sanitarias ni el acuario se pronunicaron al respecto.

Tras hacer pública su experiencia y obtener miles de “me gustas” y reacciones, Irene hizo privada su cuenta en la red social.

(Captura de pantalla)