‘Cobra Kai’ y ‘Queer Eye’ lo esperan para despedir el año en Netflix

El torneo de karate más esperado y uno de los reality shows más particulares se juntan en el paquete que preparó Netflix para el último día del año.

Con miras a una maratón para año nuevo, la plataforma estrenará la cuarta temporada de la serie de nostalgia Cobra Kai, así como los nuevos acontecimientos que trae el popular reality Queer Eye.

Las peleas de 'Cobra Kai' y el buen gusto de 'Queer Eye' estarán al servicio de los suscriptores de la plataforma. Foto: Netflix Las peleas de 'Cobra Kai' y el buen gusto de 'Queer Eye' estarán al servicio de los suscriptores de la plataforma. Foto: Netflix

En el caso de Cobra Kai, la serie ha logrado cosechar millones de fanáticos alrededor del mundo, al revivir la legendaria rivalidad de los protagonistas de la franquicia de cine ochentero Karate Kid, los cuales conocimos en las películas de hace 30 años. Jonnhy Lawrence y Daniel LaRusso, quienes siempre han sido rivales, unirán fuerzas para estos nuevos episodios.

Esta cuarta temporada prevé uno de los momentos que más emoción han despertado en los seguidores: el esperado torneo All Valley, en el que Miyagi-Do y Eagle Fang se enfrentarán a Cobra Kai.

Además, para esta temporada, regresará el antagonista Terry Silva, recordado por ser el villano en el filme Karate Kid III, de 1989. En la nueva serie, Silver une fuerzas con Cobra Kai y su equipo.

“No podemos esperar a que todo el mundo conozca a nuestros nuevos personajes y no podemos esperar a que vean este Torneo de All Valley que creemos que es el All Valley más espectacular que ha habido hasta la fecha”, dijo el cocreador de la serie, Jo Hurwitz.

'Cobra Kai' revive la leyenda de 'Karate Kid'. Foto: Instagram.

Ralph Macchio volverá como Daniel LaRusso y Will Zabka será Johnny Lawrence. Los diez episodios llegarán a la plataforma de streaming en una sola entrega, apenas para una maratón.

Otro gran estreno

El quinteto protagonista de 'Queer Eye' recorre ciudades para ofrecer su ayuda. Fotografía: Netflix para La Nación (Courtesy of Netfix/Courtesy of Netfix)

Cuando algunos decían que el género del reality show estaba desgastado, apareció Queer Eye en el 2018 para refrescar este formato.

El programa, cargado de humor, sigue a cinco hombres homosexuales que transforman la vida de distintas personas por medio de asesoría sobre su apariencia, alimentación, aspectos de su vida diaria y sobre todo motivación personal.

Los cinco anfitriones del programa, Bobby Berk, Tan France, Antoni Porowski, Karamo Brown y Jonathan Van Ness, han realizado el show en Atlanta, Kansas City y Filadelfia. Ahora será el turno de recorrer Austin, Texas.

“El quinteto se divertirá con trajes de vaquero y viajan en su todoterreno dispuestos a enfrentarse a cualquier reto que se les presente”, adelanta el portal Sensacine sobre esta temporada.

Los nuevos episodios tendrán como protagonistas a un instructor de baile, a un granjero que necesita una rutina de autocuidado, a un fisicoculturista que espera sentirse mejor en su propio cuerpo, a un evento de graduación que necesita una planificación seria y otras sorpresas.

Si nunca ha visto la serie, es una gran oportunidad para conocer este reality pues, como bien escribió la periodista Mariana Ramírez en Vogue, “la clave de todo está en que la transformación (que hacen los anfitriones) no se limita a la parte física. Sí, les enseñan a vestirse mejor, a cuidar de su piel e higiene y transforman sus hogares, pero invierten la misma cantidad de tiempo en trabajar la parte personal y sus emociones”.