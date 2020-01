“Me iba bien (financieramente) pero, ¿qué daba a cambio? Me sacrificaba mucho. Salía en la madrugada para la radio, luego a dar algún show para el que había sido contratado, después a reuniones, almorzaba en carrera, me iba para el canal, salía del programa y llegaba a la casa tan agotado que no disfrutaba el tiempo con mi esposa. Entonces me ponía a pensar cuánta vida me estaba costando mi salario. Estaba sacrificando cosas que no estaba seguro que quería sacrificar”, comentó Romano.