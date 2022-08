Chiky BomBom supera la depresión y pierde 80 libras: ‘Tenía que pasar por esto para ser quien soy’

Ya no toma pastillas para dormir, ni tampoco antidepresivos: Chiky BomBom siente que ha vuelto a nacer.

A finales del 2021 la influencer, quien ganó popularidad luego de que su “¡Buenas, buenaaas!” se viralizara en redes sociales, se sometió a una cirugía bariátrica pues las enfermedades le estaban comenzando a quitar vida. En entrevista con Viva, Chiky reveló que para ese momento pesaba 217 libras, es decir, unos 98 kilogramos.

“Yo siempre me he sentido rica, siempre me he sentido tropical, no importan las libras, no importa nada, todos somos espectaculares. Sin embargo, por cuestiones de salud me sometí a una una manga gástrica, de la cual no me arrepiento para nada... de hecho soplo me arrepiento de no habérmela hecho antes porque siento que volví a nacer”, narra.

Chiky BomBom ha perdido 80 libras en lo que va del 2022. (Cortesía E! Entertainment)

Hasta ahora, la estrella del programa de E! Entertainment Ojos de mujer no lleva la cuenta de cuánto peso ha perdido, solamente sabe que la báscula marca 139 libras, es decir, 63 kilos, aproximadamente.

Al respecto se siente muy orgullosa, pues ahora puede hacer cosas que antes no podía.

“Me acuerdo que en la primera temporada de Ojos de mujer yo no podía cruzar las piernas... no podía, estaba muy incómoda porque tenía unas piernas y una muslos muy gordos y no podía. Ahora me siento cómoda, me siento más flexible, siento que ahora me puedo despatillar mejor en el aire”, afirma entre risas.

Sin embargo, no ha sido un proceso sencillo. Por ejemplo, tuvo que agarrarle gusto al gimnasio, pues “esta cirugía se puede perder si no te cuidas”.

Por ello, Chiki es ahora sumamente cuidadosa con la alimentación.

Chiky BomBom se sometió a una cirugía que le ha cambiado la vida La influencer conocida por el 'Buenas, buenas' ha perdido casi 80 libras en lo que va del 2022.

“Desde que me operé, entreno los siete días de la semana y descubrí algo por medio del entrenamiento: yo era cero ejercicio, detestaba entrenar y odiaba el gimnasio, pero el ejercicio me ha ayudado a mejorar todo lo que tiene que ver con la depresión (...). No me he sentido depresiva, y es porque el ejercicio te activa las células de la felicidad y me siento espectacular”.. comentó.

“Además de que me ha ayudado a no quedar floja, porque las personas que se someten a esta cirugía le quedan los pellejos colgando. Mira cómo estoy yo: nada se mueve, todo la tengo apretado”, asegura mientras señala sus biceps tonificados.

Experiencias

Lissette Eduardo, más conocida como Chiky BomBom, es originaria de República Dominicana. Ella se mudó al estado de Nueva York, Estados Unidos, cuando era una niña. Allí estudió y creció desde los ocho años.

¡Buenas, buenaaas! Ella es Chiky BomBom, la ‘influencer’ de moda que conquista las redes sociales

También se casó y tuvo un hijo con su esposo, sin embargo, su vida dio un giro cuando su matrimonio no funcionó y el padre de su bebé la abandonó. El mayor temor de Chiky BomBom era ser madre soltera y la situación la llevó a sumirse en una fuerte depresión.

El año anterior, en una entrevista con don Francisco, había dicho que ella incluso llegó a su muerte y la de su hijo “porque no tenía trabajo, yo pasé hambre, conocí la ‘malaria’, la ‘olla’ que es no tener un dólar para comprarle leche a tu hijo y yo no sabía qué hacer”.

Chiky BomBom es una influencer de República Dominicana. Ella tiene 34 años. (Cortesía E! Entertainment)

No obstante, ahora Chiky ve la vida de otra manera. Su mayor pasión es que sus historias de vida sirvan para impulsar a otras personas a salir adelante.

“Todo lo que soy, así como todos los procesos por los que he pasado y he superado, lo utilizo para motivar e inspirar a las personas ahí afuera. A los jóvenes y a las mujeres qué miren de donde yo salí, para que se motiven, se inspiren, que abran su salas, que vuelen... porque en el camino te vas encontrar con muchísimas piedritas que son necesarias y es difícil. Duele cuando te encuentras con esos obstáculos en el camino y esas personas que te dicen que no puedes, pero eso es muy necesario.

“Es como si nosotros fuéramos diamantes y el diamante antes de ser esa piedra preciosa que brilla, tiene que pasar por el fuego y por muchísimas cosas. Y eso somos los seres humanos: todos los procesos difíciles por los que pasamos son necesarios, aunque tú no lo creas, en un momento de la vida vas a decir: ‘¡Wao! pase por esto, por lo otro y mira en dónde estoy. Era necesario que yo pasara por esto para poderme convertir en el ser que soy hoy’”, afirma.

De hecho, Chiky reconoce que por muchos años esperó una oportunidad en televisión que simplemente no llegaba. Confiesa que muchas veces se preguntaba por qué, pues creía que tenía todo para poder tener un espacio en el que pudiera hablar de sus experiencias de vida e impulsar a otras personas.

Eso también cambió en el 2021, cuando E! Entertainment la reclutó para su nueva apuesta Ojos de mujer, junto a Elizabeth Gutiérrez, Ericka de la Vega y Carla Medina. En este programa, las mujeres hablan de diferentes temáticas relacionadas con las mujeres.

“Este ha sido un portón, una puerta abierta de par en par, una oportunidad sumamente especial para mi vida y para mi carrera. Yo creo que me ha pulido, yo soy un antes y un después de Ojos de mujer. Antes yo decía: ‘¿por qué no me darán la oportunidad si yo tengo la wasakaka (salsa dominicana)?’; pero después de la primera temporada me han ofrecido shows y muchísimos canales están locos por ese cuerpo y yo ahora les digo: ‘No’”, asegura.

'Ojos de mujer' estrena un nuevo capítulo todos los jueves a las 8 p. m., en E! Entertainment. (Cortesía E! Entertainment)

El programa fue tan exitoso que, recientemente, se estrenó la segunda temporada, con un episodio nuevo todos los jueves a las 8 p. m. por E! Entertainment.

“Voy a seguir siendo la voz del pueblo en el programa, porque yo no me dirijo a gente rica, yo me dirijo a mujeres reales, a gente real. Llegó la bombón 2.0 con nueva imagen, con más confianza, soltura, sin miedo, más pulida. Pasamos por un colador y sin desperdicios”, finaliza.