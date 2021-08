¡Buenas, buenaaas! Ella es Chiky BomBom, la ‘influencer’ de moda que conquista las redes sociales

Chiky BomBom Los videos de Chiky BomBom los han compartido artistas como Karol G y Thalía. (Captura Instagram)

Hay memes, stickers y ha protagonizado hasta campañas publicitarias para diferentes marcas (incluida una en Costa Rica). Es apoyada por muchas mujeres famosas y por ella el “¡Buenas, buenaaas!”, nunca más será una frase cualquiera.

Si bien Chiky BomBom no es una figura nueva en las redes sociales, su contenido ha cruzado fronteras y a nivel latinoamericano se ha convertido en una sensación en cuestión de meses.

Pero, ¿cómo logró pasar de miles a millones de seguidores en cuestión de dos meses?.

Todo comenzó a finales de mayo, cuando la influencer publicó en su Instagram un video de 16 minutos en el que cantaba: “...tengo la personalidad, tengo la personalidad, la tengo, la tengo y hago con ella lo que quiero, me lo merezco...”, mientras lucía un vestido de baño color azul. Al tiempo le preguntaba a sus seguidores si utilizar un turbante o una peluca.

Este video, que llevaba impregnado un mensaje de empoderamiento femenino, alcanzó a estrellas de la música latina como Karol G, Olga Tañon, Thalía y Greeicy, quienes compartieron el audiovisual en sus propias cuentas de redes sociales.

Desde entonces Chiky BomBom ha generado la curiosidad de los usuarios de Instagram, Facebook, TikTok y YouTube, quienes se han dado la oportunidad de conocer a la ingeniosa influencer, que constantemente sube contenido con mensajes positivos que levantan el autoestima y están cargados de energía. En estos se le ve bailando o hablando frente a la pantalla de su celular con sus seguidores.

Una vida dura

Lissette Eduardo es una mujer originaria de República Dominicana, quien se mudó al estado de Nueva York, Estados Unidos, cuando era una niña. Allí estudió y creció desde los ocho años.

También se casó y tuvo un hijo con su esposo, sin embargo, su vida dio un giro cuando su matrimonio no funcionó y el padre de su bebé la abandonó. El mayor temor de Chiky BomBom era ser madre soltera.

“Lo primero que yo le pedía a papá Dios era que yo no quería ser madre soltera y, al final, eso ha sido lo más grande que me ha pasado en la vida”, dijo la mujer en una entrevista con don Francisco.

Sin embargo, en ese momento no veía la situación de esa manera y eso la llevó a sumirse en una fuerte depresión.

“Yo planeaba mi muerte y la muerte de mi hijo porque yo no tenía trabajo, yo pasé hambre, conocí la ‘malaria’, la ‘olla’ que es no tener un dólar para comprarle leche a tu hijo y yo no sabía qué hacer... Yo fingía una felicidad que no existía en mí”, añadió.

Fue entonces cuando decidió asistir a la iglesia, donde conoció testimonios de personas con situaciones como la de ella y decidió amarse tal y como era. En ese momento encontró en las redes sociales el mecanismo ideal para contar su historia.

En el 2015 comenzó a subir sus primeras publicaciones: cantaba, bailaba y subía fotos, tal y como lo hace hasta la fecha; eso sí, con un estilo único.

Su video Tengo la personalidad fue uno de sus primeros proyectos musicales que llegó a YouTube, pero fue con la nueva versión del tema que alcanzó la fama internacional. Asimismo Chiky BomBom participó en la quinta temporada del reality show estadounidense Mira quien baila.

Chiky BomBom es empresaria e influencer desde el 2015. (Captura Instagram)

Además, Chiky BomBom ahora es empresaria, tiene su propia tienda de ropa y ha protagonizado campañas de publicidad con marcas como Netflix o Burger King.

Demandas

Tal ha sido la fama que ha alcanzado en los últimos meses, que ahora hay quienes se han hecho camisetas y demás artículos con la frase: “¡Buenas, buenaaas!”.

No obstante, esto no fue del agrado de Chiky BomBom, quien dio a entender que tomaría acciones legales contra quienes utilizaran sus frases para fines lucrativos.

“Veo muchas personas haciendo tasas y t-shirt, en fin, haciendo mucho dinero con mis frases sin mi permiso, espero que estén todos listos para lo que viene, que el abuso ya mismo se va a acabar”, afirmó en una de sus historias de Instagram.

Y añadió: “Espero en Dios que tengan un buen abogado para lo que viene. Oportunista y falta de respeto... Me comuniqué con mi equipo y registramos todo porque hay muchísimas personas sacando dinero de esto”.

Los comentarios no fueron bien recibidos por sus seguidores quienes insinuaron que a la influencer se le subió la fama. Por ello, horas después la chica pidió disculpas por lo que dijo en un momento en el que “no me sentía bien”.

“Cometí un grave error contra una persona muy humilde, que después me propuse a llamarla para ofrecerle disculpas. Estaba frustrada”, reconoció en ese momento, mientras afirmaba que había recibido amenazas no solo hacía ella, sino también hacia su hijo.

Tras el incidente Chiky BomBom decidió pasar la página y no piensa detenerse. Seguirá mostrando su energía, positivismo y creatividad en sus publicaciones.