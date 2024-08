‘Betty, la fea’: ¿Por qué Mario Duarte aceptó volver a encarnar a Nicolás Mora?

A través de Prime Video, en julio se estrenó Betty, la fea: la historia continúa y en redes sociales ya se han visto reacciones favorables para la serie que trajo de nuevo a Beatriz Pinzón, Armando Mendoza y otros personajes de la exitosa producción.

Uno de los personajes que volvió a tener un espacio en la serie es Nicolás Mora, interpretado por el actor y cantante Mario Duarte. El economista es el mejor amigo de Betty, pero en algunas secuelas como Ecomoda o las obras de teatro, Duarte brilló por su ausencia. Ahora, en una entrevista concedida a Infobae, declaró por qué retomó el personaje para la serie de Prime Video.

“Cuando recibí la llamada y me dijeron ‘Mario, estamos pensando en hacerlo’, yo me quedé estupefacto, pensando en qué estaba pasando. Sentí eso porque, aunque no lo creas, me daba miedo volver”, dijo.

Mario también confesó que la primera vez que interpretó a Nicolás Mora sintió pena: “Nunca había contado esto, pero cuando lo grabé por primera vez sentí vergüenza de lo que fueran a pensar de mí cuando saliera al aire”.

El actor detalló sobre su personaje y el de Beatriz Pinzón: “Tenía muchas dudas de cómo iba a ser, era un proyecto ambicioso y aunque no estaba Fernando Gaitán, tanto Prime Video como RCN Studios me brindaron la confianza y seguridad de dar el paso adelante. Sin embargo, pienso que Betty y Nicolás están en una línea delgada del clown; ellos se mueven en un universo medio farsante. No me refiero a que sean falsos, pero de cierto modo están dentro de lo absurdo y burlesco”.

Sobre si le molesta que muchas personas lo recuerden por este trabajo, Duarte aseveró: “Yo no tengo ningún conflicto con Nicolás Mora. Lo que pasa es que sí hay días en los que me ha agobiado y se me ha venido encima la popularidad del personaje, porque la gente a veces no entiende que yo no soy el personaje”.

Y agregó: “Explicarlo está difícil en la calle, en una esquina, la gente saca el celular y la foto, decirle a la gente ‘yo soy el actor que interpretó a Nicolás Mora’. Todavía en la calle hay gente que me grita ‘¡Nicolás!’, pero pues ya tocó aprender a vivir con eso y reconciliarnos”.

