‘Betty la fea’ en Costa Rica: Lorna Cepeda y Natalia Monge recordaron la novela en ‘Dancing with the Stars’

Gracias a Dancing with the Stars, el concurso de ballroom de Teletica, Costa Rica conoció a Lorna Cepeda más allá de su papel de la Peliteñida en Yo soy Betty, la fea, una serie que 20 años después continúa causando sensación en el país. Sin embargo, es imposible no recordar al personaje y, en la gala final de la competencia, ella le rindió homenaje.

Lorna Cepeda llegó a la final: ‘No estoy aliviada; en ‘Dancing’ nadie tiene nada seguro’

Vestida y peinada como recordamos a Patricia Fernández, Lorna apareció en escena para su segunda (de tres) presentación en la noche.

Así recordó Lorna Cepeda a la Peliteñida en ‘Dancing’ La actriz colombiana rindió homenaje a la novela ‘Yo soy Betty, la fea’ en la final de ‘Dancing with the Stars’.

Ella y su pareja de baile, Michael Rubí, bailaron un tango que recordó la música de la serie colombiana. Para ambientar más la presentación, en el estudio Marco Picado, también apareció Beatriz Pinzón, la querida Betty, esta vez interpretada por la humorista Natalia Monge. El bailarín Michael Picado encarnó al diseñador Hugo Lombardi.

Lorna Cepeda, Natalia Monge y Michael Rubí recrearon una escena de la novela 'Yo soy Betty, la fea'. Foto: Lilly Arce

Previo a la gala final, Lorna contó que estaba envuelta en sentimientos de todo tipo que iban desde los nervios hasta la felicidad. Detalló que el tango lo planearon con mucho cariño.

Durante su presentación, Cepeda recordó algunas de las frases más icónicas de su personaje.