Es muy interesante. Yo hago stand up desde 1998 y esa ha sido mi escuela y lo que soy. En el stand up construimos un personaje a partir de nuestra persona en la que incluimos solo los rasgos que nos interesa. Me parecía interesante usar a ese personaje en esta historia porque coloca al público es un lugar determinado y cuando se enfrentan a la serie saben que soy un cómico, esperan que se den situaciones graciosas. Es como al inicio de Fargo, cuando te indican que esto es una historia real cuando no lo es; a mí me interesa que el público pueda jugar con ese dato extra.