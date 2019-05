“Llené la solicitud en línea y decía que era la persona cinco mil y resto que llenaba el formulario. En ese momento pensé que no importaba, porque no me había quedado con las ganas de cumplir esa etapa y lo intenté. A los días me llamaron para decirme que había sido seleccionada para participar en la audición a ciega de La Voz y yo pegaba gritos de la felicidad, porque no esperaba que me fueran a llamar”, aseguró la joven de 25 años.