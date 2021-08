Así se verán la princesa Diana y el príncipe Carlos en quinta temporada de ‘The Crown’

La actriz australiana Elizabeth Debicki es la encargada de dar vida a la princesa Diana en la quinta entrega de 'The Crown'.Netflix

Netflix compartió las primeras imágenes de Elizabeth Debicki como la princesa Diana y Dominic West como el príncipe Carlos, quienes estarán en la quinta temporada de la popular serie The Crown.

Esta nueva entrega de la serie se centrará en la década de los años 90 y se comenzó a filmar en julio anterior en diferentes locaciones en Inglaterra.

Debicki hereda el papel de manos de la actriz Emma Corrin, quien interpretó a Diana en la temporada cuatro cuando conoció y se casó con Carlos, encarnado por Josh O’Connor.

En la cuarta temporada Diana lidió con su ascenso a la fama internacional así como con un trastorno alimentario y tuvo un romance luego de enterarse de la relación extramarital de Carlos con Camilla Parker Bowles (Emerald Fennel).

Elizabeth Debicki es reconocida por sus papeles en la película Tenet, de Christopher Nolan y también participó en el filme Guardianes de la Galaxia Vol. 2 y Windows.

Dominic West interpretará al príncipe Carlos en la quinta temporada de la serie 'The Crown'. Netflix

Por su parte, West participó en la miniserie The Pursuit of Love y actualmente se encuentra filmando Downton Abbey 2 y Call My Agent.

En la quinta temporada de The Crown también actuarán Imelda Staunton, como la reina Isabel II y Jonathan Pryce, como el príncipe Felipe, entre otras reconocidas figuras.

Esta se centrará en uno de los años más difíciles para la monarca, como fue 1992, en el que tres de sus cuatro hijos se separaron de sus parejas, incluidos Carlos y Diana, así como la revelación del romance del hijo mayor con Camilla.

De momento se desconoce si la nueva temporada incluirá el accidente de tránsito en el que murió Diana en 1997, cuando huía de los paparazzi en París, en compañía de su novio Dodi Al-Fayed, quien también murió en el percance.

De igual forma, ya está confirmado que la sexta temporada será la última de esta ambiciosa producción.